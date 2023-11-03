109.4 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

عوضت أسواق الأسهم المحلية خسائرها في الفترة الماضية لتحقق مكاسب سوقية بمقدار 109.4 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، محصلة ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 88 مليار درهم إلى 2.849 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 21.48 مليار درهم لتبلغ 662.464 مليار درهم.

وانعكس التحسن في أداء الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي على إغلاق المؤشرات في المنطقة الخضراء ليربح مؤشر أبوظبي 273.64 نقطة بنسبة 2.96%، وارتفاع مؤشر سوق دبي بنحو 143.26 نقطة.

ودعمت تعاملات المستثمرين الأجانب مؤشرات أداء أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي حيث زادت تعاملات الشراء بالمقارنة بتعاملات البيع لتبلغ محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 202 مليون درهم متضمناً 106.35 مليون في سوق العاصمة و95.65 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 7 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي بواقع 5.33 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 1.7 مليار في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات شراء الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع لتكون المحصلة صافي (شراء) 106.35 مليون درهم، وصافي (شراء) 18.5 مليون سهم بعد استحواذهم على 28% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 32.5% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 261 ألف درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 55.7 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 48.67 مليون درهم. مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيع) بنحو 106.35 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 3.78 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.89 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.177 مليار درهم بعد شراء 638.17 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.053 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 647.11 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 123.87 مليون درهم وصافي (بيع) 8.9 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 638.17 مليون سهم بقيمة تتجاوز 1.161 مليار درهم، وباعوا 647.11 مليون سهم بقيمة 1.285 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 123.8 مليون درهم وصافي (بيع) لعدد 8.9 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ نسبته 2.96% ليربح 273.64 نقطة، ويغلق عند مستوى 9510.49 نقطة، مقارنة مع 9236.85 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9510.49 نقطة في نهاية الأسبوع ونحو 9236.85 نقطة في حده الأدنى عند بداية الأسبوع.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسعار 19 شركة، فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 73 ألف و363 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.13 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 5.338 مليارات درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 88 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.849 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.761 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 761.547 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 44.87% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 665.89 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39.23% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 95.65 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 935.7 مليون درهم، وباعواً أسهماً بقيمة 1.031 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 95.65 مليون درهم.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 902 مليون درهم تشكل ما نسبته 53.12% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 975.22 مليون درهم لتشكل ما نسبته 57.46% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 73.14 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وزادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت 795.16 مليون درهم مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 722 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (شراء) بنحو 73.14 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 143.26 نقطة عند مستوى 3929.81 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3786.55 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 21.48 درهم لتبلغ 662.464 مليار درهم مقارنة بنحو 640.978 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.697 مليار درهم بعد تداول 752.18 مليون سهم خلال 35 ألفاً و304 صفقات.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت حصتهم 71.94% من قيمة التداولات و67.44% من قيمة التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 935.7 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.031 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 95.65 مليون درهم.