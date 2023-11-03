«غرف دبي» تدعم الشركات الصينية في توسيع أعمالها

دبي (الاتحاد)

وقع مركز الابتكار الصيني الذي أطلقته غرف دبي أمس الأول، خلال فعاليات المنتدى العالمي للأعمال 3 مذكرات تفاهم مع كل من شركة «نيولينك» و«إيكوبلوكس» و«تشيجيانغ دايو للإنشاءات» وذلك لدعمهم في توسع نشاطاتها إلى إمارة دبي، وتأسيس أعمالهم فيها قبل التوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، أعلنت شركة «نيولينك» الصينية نيتها تأسيس تواجد إقليمي لها في دبي، حيث ستستعرض الشركة الصينية المتخصصة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة والتي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، أحدث تقنياتها بمجال الطاقة المتجددة في مركز الابتكار الصيني خلال المعرض الذي يقام خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى 12 ديسمبر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض العديد من شركات الطاقة النظيفة والوفود الزائرة على مدار الأسابيع الستة. كما سيقام على هامش الحدث فعاليات منتظمة للتواصل والتفاعل بالإضافة إلى زيارة وفود من الصين خلال هذه الفترة.

وبحسب مذكرة التفاهم الثانية، سيعمل المركز على تمكين «إيكوبلوكس» التي تتخذ من مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو مقراً لها، من توسيع حضور تقنيات الحاسوب العملاق لديها وتعزيز حصتها السوقية في دبي.

وتنطوي مذكرة التفاهم على إطلاق العنان للجهود المشتركة لتعزيز الشراكات الثنائية في مجالات البحث والتطوير بين الصين ودبي لتشمل التطبيقات التجارية للجيل التالي من الحواسيب العملاقة الصينية.

وتعتبر «إيكوبلوكس» الموزع الحصري في المنطقة لمعدات الحوسبة العملاقة من Tecorigin، وهي تقنية الحوسبة العملاقة الرائدة في الصين.

وستفضي مذكرة التفاهم الثالثة مع شركة «تشيجيانغ دايو للإنشاءات» إلى تأسيس مقر إقليمي للشركة في دبي.

والشركة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي، تعتبر واحدةً من الشركات الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والبناء في مقاطعة تشيجيانغ الصينية.

ويعتبر مركز الابتكار الصيني أول مساحة من نوعها في الشرق الأوسط لعرض التقنيات المتطورة لشركات الابتكار الصينية. وبالتعاون مع غرف دبي، يوفر المركز للشركات الصينية منصة متكاملة لعقد شراكات الأعمال والأبحاث.

جرى توقيع مذكرات التفاهم في The Deals Hub، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال.