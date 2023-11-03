السبت 4 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تعلن قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات المتعلقة بالمناطق الحرة

«المالية» تعلن قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات المتعلقة بالمناطق الحرة
4 نوفمبر 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
وفد إماراتي يزور واشنطن لتعزيز التعاون بمجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي بالدولة، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وتعكس هذه القرارات الجديدة أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالدولة والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية، مشيراً إلى أن وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وبموجب قرار مجلس الوزراء المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة.
كما يدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0 في المائة على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد، بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.
بالإضافة إلى ذلك، يوضّح القرار الوزاري النطاق المقصود للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

وزارة المالية
الإمارات
ضريبة الشركات
ضريبة الشركات في الإمارات
المناطق الحرة
يونس الخوري
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
الرياضة
سيطرة فلبينية على بطولة العلم الشطرنجية
اليوم 16:30
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
التعليم والمعرفة
لجنة تحكيم «اتصالات لكتاب الطفل»:مشاركة قياسية من 22 دولة
اليوم 16:28
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
الرياضة
دولي بناء الأجسام يكرم الفجيرة بالوسامين الذهبي والفضي
اليوم 16:00
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
علوم الدار
خبير كوري: الإمارات أصبحت قوة فضائية عالمية
اليوم 15:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©