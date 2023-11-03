معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي يستكشف اتجاهات السوق

ريم البريكي (أبوظبي)

أكد عارضون ومشاركون في الدورة الثلاثين من معرض المجوهرات والساعات، الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس الأول، ولمدة خمسة أيام، أهمية المعرض في توفير منصة تجمع العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية في قطاع المجوهرات لعرض أحدث تصميماتها وتبادل الأفكار الجديدة واستكشاف اتجاهات السوق الحديثة حول العالم.

وافتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس الأول رسمياً الدورة الثلاثين لمعرض المجوهرات والساعات، وتجول معاليه في المعرض والتقى بكبار العارضين وزار الأجنحة المختلفة، واطلع على أحدث التصاميم في صناعة الساعات والمجوهرات.

وقال مشاركون في المعرض لـ «الاتحاد» إن المعرض يقدم أفضل تصميمات المجوهرات العالمية للمستهلكين في دولة الإمارات، ليواصل رفد السوق بالأساليب الجديدة التي تعزز من ريادة حرفية المصممين والمنتجين، وذلك من خلال مبادراته الفريدة، والتي تتضمن جائزة إبداع السنوية، المخصصة لتمكين المواهب الشابة والناشئة من المنطقة.

ويعتبر معرض المجوهرات والساعات وجهة محببة لعشاق المعدن الأصفر والألماس النادر والأحجار الكريمة ومنصة إطلاق للمجموعات الحصرية التي تدمج التراث الإماراتي مع التصميم المعاصر لابتكار قطع جواهر وساعات ملهمة.

وتشهد النسخة الـ30 تقديم سلسلة من الخصومات الحصرية بدءاً من الأسعار المخفضة إلى التجارب الافتراضية التي تستمر على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد مشاركون بالمعرض أهمية هذا الحدث ودوره الفاعل في تعزيز علاقاتهم مع أصحاب المصلحة والعملاء، فضلاً عن أهميته في إكساب إمارة أبوظبي سمعة عالمية في جذب مشاركات محلية وعالمية تستعرض أبرز ماهو معروض في كبرى الشركات والمصانع العالمية للمجوهرات والذهب والساعات.

وقال أحمد عنيزان مدير علاقات عامة وتطوير في مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات: نشارك لهذا العام للمرة الثلاثين من دورات المعرض، وذلك بجناح كبير يمتد على مساحة تبلغ نحو800 متر.

وأوضح أن مشاركة الشعيبي تتميز بعرض للذهب التراثي العربي والمستمد تصاميمه من التراث المحلي والخليجي، والمرصع بالأحجار الكريمة، بالإضافة لقسم الالماس والساعات.

وقال محمد تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجوهرات جوهرة: سعيدون بالمشاركة في المعرض، الذي يعد من الفعاليات الهامة والمتخصصة بالمجوهرات.

وأشار إلى أن المعرض يوفر فرصة لعقد صفقات وتلاقي أبرز المصممين، ما يفتح المجال لتعاون مشترك بين مختلف المشاركين بالمعرض، كما يسهم في اطلاع المتعاملين والزوار على أحدث وأبرز القطع في عالم تصنيع المجوهرات والساعات.

وأشار هيتيش زانزميريا، المدير العام لمجوهرات عمار إلى أن معرض المجوهرات والساعات أبوظبي يوفر فرصة فريدة للمشاركة في بناء علاقات مع العملاء والمتسوقين، إلى جانب إقامة شراكات جديدة وقوية مع علامات تجارية ومصنعين، لافتاً إلى أن المعرض استطاع استقطاب كفاءات عالية المستوى في عالم تصميم المجوهرات والحلي، وكذلك الساعات.