«أبوظبي العالمي» يستضيف ملتقى التمويل المستدام ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف سوق أبوظبي العالمي، النسخة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 للأمم المتحدة.

من المقرر أن يقام ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 4 ديسمبر 2023 تحت شعار «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين» برعاية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بحكومة دولة الإمارات.

وسيتم تنظيم الحدث، الذي أسهم على مدار السنوات الست الماضية في دفع جهود تمويل المناخ، بالشراكة مع «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد في نفس اليوم، حيث يهدف هذا التعاون إلى تقديم موقف موحد لإمارة أبوظبي ضمن مؤتمر الأطراف COP28 بشأن تعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل المناخ بكلفة معقولة بالتزامن مع وضع دولة الإمارات على مسار جديد في مجال الاستدامة وتعزيز النمو الشامل.

ويستند ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، إلى أربع ركائز استراتيجية، هي دعم أسواق رأس المال الأخضر، وتمويل الابتكار، وأسواق الكربون الأخضر، وقيادة التحول المناخي غير المتحيز.

وتضم القائمة الأولية للمتحدثين في الملتقى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يتقدمهم إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب ممثلين لعدد من كبريات الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مثل «إيركربون للتداول ACX» و«مورجان ستانلي» و«إيفل» وبنك «بي أن بي باريبا» و«تيكيهاكابيتال» و«أوفست8» و«فورتكس».

ويكتسب مؤتمر الأطراف COP28، المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي، أهمية إضافية خصوصاً كون العام 2023 يصادف «عام الاستدامة» في دولة الإمارات. وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لفعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في «يوم التمويل» خلال مؤتمر الأطراف COP28، على التزام دولة الإمارات بالاستدامة وطموحها لتعزيز مكانتها عالمياً في قطاع التمويل الأخضر.



منظومة شاملة

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: تأتي استضافتنا لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام لتسليط الضوء على رؤية سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى جعل أبوظبي عاصمة لرأس المال الأخضر، بالإضافة إلى كونها عاصمة لرأس المال، وإننا في سوق أبوظبي العامي لطالما حرصنا على تطوير منظومة شاملة لتمويل المناخ، حيث قام السوق بتطوير أول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة، إلى جانب استمرار جهوده لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الرئيسية في أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها، سنواصل جهودنا لتجاوز النقص في وفرة رؤوس الأموال الموجهة لتمويل المناخ.



الطاقة النظيفة

ومن جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: نحن بحاجة إلى استكشاف آفاق وآليات جديدة في قطاع التمويل إذا ما أردنا تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وفي هذا السياق، يسرنا في «مصدر» أن نتعاون مجدداً مع سوق أبوظبي العالمي لاستضافة هذا الملتقى المهم ضمن فعاليات الدورة الخاصة من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» التي تقام خلال مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعمل «مصدر» منذ أكثر من 17 عاماً على تطوير منظومات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريعها الرائدة.

وأضاف: تمكنت «مصدر» في شهر يوليو الماضي من جمع تمويل بقيمة 750 مليون دولار من خلال إصدار أوّل سنداتها الخضراء في بورصة لندن، وسيتم استخدام العوائد الصافية في تطوير مشاريع طاقة متجددة أكثر استدامة، لاسيما في دول الجنوب العالمي، وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة COP28، ستواصل «مصدر» العمل مع شركائها، لإيجاد حلول مبتكرة لضمان وصول التمويل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة إليه.