«العالمية القابضة» تنقل 4 شركات إلى «سيريوس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة نقل 4 من شركاتها التابعة في مجال البيئة إلى شركة «سيريوس» العالمية القابضة، والتي توفر التكنولوجيا للنمو «الحلول الداعمة» التي تكافح التغيير المناخي وتؤثر على توجيه التحول الرقمي لجذب الاستثمار.

وستقوم «سيريوس» بتسخير الحلول الصناعية والتكنولوجية لإزالة الكربون، واحتجاز غاز الميثان وتقليله، وكفاءة الطاقة النظيفة، واستعادة المياه وكفاءتها، كحافز للتغيير الإيجابي وتقليل التأثير البيئي.

وتشمل عملية نقل الملكية شركة Green Energy Investment Holding RSC LTD، وشركة Green Enterprise Investment Holding RSC LTD، وشركة Green Vitality LTD، و80% من شركة Rebound Limited.

وتمثل هذه الصفقة استكمالاً لإنجاز متوقع، كجزء من خطط الشركة العالمية القابضة لتنمية شركة سيريوس العالمية القابضة لتصبح واحدة من الشركات التابعة الرئيسية لها، إلى جانب الشركات الثمانية التابعة الأخرى المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: نقل هذه الكيانات الأربعة يزيد من تركيزنا على النمو المستقبلي ويتيح أيضاً التوزيع المنضبط للأصول، بما يتماشى مع خطتنا الإستراتيجية لتعزيز توسع شركة سيريوس العالمية القابضة. ويشمل نهج «سيريوس» الشامل رحلة تحويلية إلى عالم مترابط رقمياً، وتمكين الحكومات والشركات والمجتمعات من التفوق من خلال الابتكارات التكنولوجية الرائدة.