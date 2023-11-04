«ويتيكس» يستقطب الشركات الداعمة للمجمّعات السكنية المستدامة

دبي (الاتحاد)

ضمت الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، شركة «داماك العقارية» إلى قائمتها الحافلة بآلاف الشركات العارضة المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة، والمياه، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، والمدن المستدامة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2023، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتبرز «داماك العقارية» خلال «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية أحدث تقنياتها وابتكاراتها وحلولها في مجال المباني الذكية، كما تستعرض جهودها لدمج أفضل الممارسات المستدامة في مشاريعها الحالية والمستقبلية، ومنها تركيب محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية في مشاريعها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، واستخدام أنظمة إعادة التدوير، وأنظمة الري المستدامة وأنظمة التهوية لاستعادة الطاقة، وأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «يسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات والمشاريع الخضراء والمتجددة، في تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة، يكون محورها الرئيس الإنسان والارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.

وأضاف: «يسعدنا اختيار شركات التطوير العقاري المحلية والعالمية للمعرض ليكون منصتها المثالية لازدهار أعمالها، والالتقاء بآلاف الشركات والعارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار من مختلف أرجاء العالم، لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف على احتياجات السوق، مما يبشر برؤية المزيد من المدن والمجمّعات السكنية المستدامة في المنطقة والعالم.

وتكتسب هذه الدورة من «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية أهمية بالغة، فهي تسبق بأيام قليلة استضافة (COP28).

من ناحيته، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»: «يشكل هذا العام علامةً فارقة في تاريخ معرض ويتيكس، الذي يعزز من جهود دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، ويدعم الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة في خلق مستقبلٍ أفضل».