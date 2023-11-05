محمد كركوتي يكتب: موجة تثبيت الفائدة

تنفست الأسواق العالمية، ولاسيما الرئيسية منها، الصعداء بعد القرار الأخير للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي» بتثبيت نسبة الفائدة عند 5.5%، على الرغم من أن هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق في البلاد منذ 22 عاماً. وانتعشت الأسواق بالفعل في أوروبا وآسيا، وبالطبع على الساحة الأميركية، مع بقاء المخاوف من تمسك المشرعين الأميركيين بسياسة التشديد النقدي، بصرف النظر عن النجاح الذي تحقق على صعيد خفض التضخم الذي وصل إلى 3.4%، وهو الأفضل بين النسب الأخرى في الاقتصادات المتقدمة، التي لا تزال تعاني من تضخم مرتفع بصورة غير مسبوقة. واللافت أن «الاحتياطي الفيدرالي» يقر بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه في الوقت نفسه يعطي الأولوية لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الأسر والشركات في آن معاً.

ومن الواضح أن التثبيت الأميركي للفائدة، انتقل إلى الساحة البريطانية التي قرر بنك إنجلترا المركزي فيها عدم تغييرها في مراجعته الأخيرة، وإبقاءها عند 5.25%، مع العلم بأن مستويات التضخم في المملكة المتحدة تعد الأعلى في أوساط الدول الغربية عموماً. وبعد عشر زيادات متتالية، أقدم البنك المركزي الأوروبي على تثبيت تكاليف الاقتراض عند مستوى 4.5%، ما شكل قوة دعم جديدة أخرى للأسواق التي عانت في الفترة الماضية من تراجع أداء الأسهم، وتقدم أسواق السندات وأدوات الدين الأخرى المختلفة. وكل النسب المشار إليها لتكاليف الاقتراض، جاءت في الواقع بعد سنوات طويلة من مستويات فائدة اقتربت من الصفر. وفي بعض البلدان سجلت بالفعل مستويات سلبية طفيفة. غير أن الضغوط التي تتركها الموجة التضخمية الراهنة على الساحتين الاقتصادية والمعيشية، جعلت المشرعين حول العالم، لا يقدمون على إغلاق باب زيادات الفائدة في المستقبل.

وهذا ما يقلق الأسواق التي باتت مقتنعة تماماً، بأن المشرعين ليسوا مهتمين بمستويات النمو، بقدر انشغالهم بإيصال معدلات التضخم إلى الدرجات القريبة من 2%، كحد أقصى وضعته الحكومات لمستويات أسعار المستهلكين.

باختصار، لا تزال الأولوية للتضخم لا للنمو، وهذا ما يترك المشهد في أجواء من عدم اليقين. ويصف جيروم باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الوضع بأنه «لا يزال يشبه اللغز»، مع تشديده على أنه مستعد لرفع الفائدة مرة أخرى في المراجعة المقبلة، إذا توقف التقدم بشأن التضخم. إنها عملية ليست معقدة، ولكنها تتسم بالارتباك المتفاوت بسبب عدم وضوح الرؤية حيال آفة التضخم بشكل عام. والأمر متطابق تماماً على ساحات الاقتصادات المتقدمة، التي ظلت خلف الاقتصاد الأميركي في مسار التعافي من الآثار التي تتركها التطورات، سواء الآتية من التضخم، أو من جائحة «كورونا»، أو من الحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا، التي أربكت المشهد الاقتصادي الغربي حقاً منذ أكثر من عام ونصف العام.

وفي ظل هذه الأجواء، لا شيء يتحرك بقوة على الساحة سوى العمل على ترويض التضخم، باعتباره أحد المؤشرات الصحية المباشرة للحراك الاقتصادي العام، ولمستويات الحياة عند الأسر، ولأوضاع الشركات على اختلاف أحجامها.