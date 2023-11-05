اقتصادية الشارقة و«رواد» تعرفان بأساسيات دراسات جدوى المشاريع الصناعية

الشارقة (وام)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لها ورشة إعداد دراسة جدوى للمشاريع الصناعية بهدف تعريف المشاركين بأساسيات دراسة الجدوى وسبل تطوير المشاريع ومبادئ إدارة الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية في المشاريع الصناعية.

حضر الورشة عدد من رواد الأعمال الشباب أصحاب المشاريع الصناعية وعدد من طلاب جامعة الشارقة المتخصصين في كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة. وسلطت الورشة الضوء على منهجيات تطوير المشاريع القائمة وتحسين معدلات الإنتاجية وجودة الخدمات وزيادة الدخل. وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تسعى الدائرة إلى تقديم الخدمات التدريبية كافة، وتذليل العقبات وتهيئة البيئة المحفزة لإنجاح مشاريعهم بما يسهم في نمو القطاع الاقتصادي في الشارقة والمحافظة على جودته واستدامته. و من جانبها أشارت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بالإنابة إلى سعي المؤسسة لدعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال فيما بين الشباب المواطنين من كلا الجنسين