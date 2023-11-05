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اقتصاد

3 آلاف جهة عارضة تشارك في جلفود للتصنيع غداً

3 آلاف جهة عارضة تشارك في جلفود للتصنيع غداً
6 نوفمبر 2023 02:08

دبي (الاتحاد)

تشارك 3 آلاف جهة عارضة من 80 دولة حول العالم في فعاليات النسخة الأكبر على الإطلاق من معرض جلفود للتصنيع لعام 2023 التي تنطلق غداً الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.
ومن المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 36 ألف زائر من قطاع الأغذية لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، ابتداءً من قمة تكنولوجيا الغذاء التي تجمع تحت مظلتها مجموعة بارزة من قادة القطاع والخبراء وصُناع القرار، وصولاً إلى استعراض أحدث المنتجات والحلول والأنشطة التفاعلية.
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،: «لا تقتصر تقنيات تصنيع الأغذية المتطورة على تلبية الاحتياجات الغذائية في وقتنا الحاضر، بل تتعلق أيضاً بتلبية الاحتياجات المستقبلية. 
وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «نتطلع للترحيب برواد الأعمال العالميين المختصين في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات في معرض جلفود للتصنيع 2023».

معرض جلفود للتصنيع
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