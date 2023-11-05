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اقتصاد

السعودية وروسيا تواصلان الخفض الطوعي لإنتاج النفط

السعودية وروسيا تواصلان الخفض الطوعي لإنتاج النفط
6 نوفمبر 2023 02:08

دبي (وكالات)

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية ديسمبر، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو العام الجاري، وتم تمديده لاحقاً حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن مراجعة الخفض ستتم الشهر المقبل للبحث في تمديده أو زيادته أو رفع مستوى الإنتاج. في السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعي الإضافي 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر 2023 مثلما أعلن سابقاً.
ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل  خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023. وأضاف نوفاك أن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية أو سترفع الإنتاج.

السعودية
روسيا
النفط
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