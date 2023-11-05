جمارك دبي تتعامل مع 41 مليون مسافر

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تواكب الأداء الاستثنائي للقطاع السياحي في دبي، من خلال ما توفره من خدمات وأنظمة ذكية في مطارات دبي، وأجهزة مساندة في التفتيش وكادر من الضباط والمفتشين أصحاب الخبرة والمهارة للتسهيل على المسافرين وإثراء تجربتهم السياحية، مشيراً إلى أن تسجيل مطار دبي الدولي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واستقباله 41.6 مليون مسافر، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المسافرين إلى 85 مليون مسافر بنهاية 2023، يتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة والشركاء الاستراتيجيين لدعم دبي عاصمة السياحة العالمية.

وقال خلال زيارة قام بها وفريق القيادة في جمارك دبي، إلى مطار دبي الدولي مبنى 3: «تحرص جمارك دبي على الاستعداد مبكراً لاستقبال السياح والمسافرين عبر مطارات دبي في مواسم العطلات وذروة السفر والسياحة، حيث يشهد الموسم الشتوي تدفق أعداد كبيرة من السياح القادمين إلى دولة الإمارات من كافة أنحاء العالم».

ومن جانبه، أشار خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي «مكلف» إلى أن الإدارة تطبق خطة عمل تضمن التعامل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات الجمركية المقدمة للسياح والمسافرين في ذروة موسم السياحة الشتوي، عبر الإسراع بإنجاز العمليات الجمركية المرتبطة بحركة المسافرين، حيث جهزت جمارك دبي مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأنظمة الذكية لتفتيش الحقائب.