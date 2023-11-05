21.8 مليار درهم أرباح بنوك أبوظبي «المدرجة» في 9 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي الثلاثة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى 21.8 مليار درهم، مقارنة مع 18.05 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 21%، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها.

وأظهرت البيانات أن البنوك الثلاثة، وهي «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» تمكنت من تحقيق قفزة في نتائج أعمالها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بدعم من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده جميع قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تراجع المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في تمويل وإقراض الشركات والأفراد على حد سواء، وتقليص المخصصات، وسط ارتفاع مستويات أسعار الفائدة الأساس إلى مستويات هي الأعلى منذ عقدين.

وحققت البنوك الثلاثة نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 38.7% تعادل زيادة بقيمة 2.136 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 7.66 مليار درهم مقارنة مع 5.524 مليار درهم في الربع الثالث من 2022.

وفي الوقت ذاته، تمكنت البنوك الثلاثة من زيادة أصولها الإجمالية بنسبة 7.4% تعادل 131 مليار درهم تقريباً، لتبلغ 1.907 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 1.776 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وتفصيلاً، زادت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الأول في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 13% لتبلغ 12.4 مليار درهم، مقارنة مع 10.95 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، كما حقق البنك قفزة في أرباحه الصافية في الربع الثالث من 2023 التي بلغت 4.3 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 46% مقارنة مع نفس الفترة من 2022 حيث كانت تبلغ 2.92 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات المفصح عنها، زادت الأصول الإجمالية للبنك بنحو 76 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.186 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 1.110 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.

إلى ذلك، حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً في أرباحه الصافية بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 5.752 مليار درهم مقارنة مع 4.65 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022، كما زادت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 22% في الربع الثالث من 2023 لتبلغ 1.942 مليار درهم مقارنة مع 1.591 مليار درهم في الربع الثالث من 2022.

وأما الأصول الإجمالية للبنك، فقد زادت بقيمة 39 مليار درهم لتبلغ 537 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 498 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، مسجلة نمواً بنسبة 8%.

من جهته، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في أرباحه الصافية بنسبة 53% تعادل زيادة بنحو 1.3 مليار درهم لتصل إلى 3.75 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة مع 2.45 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، فيما نمت أرباح المصرف الصافية بنسبة 22%في الربع الثالث من 2023 تعادل زيادة بقيمة 351 مليون درهم لتصل إلى مستوى 1.94 مليار درهم، مقارنة مع 1.591 مليار درهم في الربع الثالث من 2022.

قفزة

سجلت أصول مصرف أبوظبي الإسلامي الإجمالية قفزة بلغت قيمتها نحو 16 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 9.2% لتبلغ 184 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 168 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.