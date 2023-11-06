مؤتمر «العقول المبدعة في التدقيق الداخلي» ينطلق في أبوظبي غداً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تنطلق غداً في أبوظبي الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للعقول المبدعة في التدقيق الداخلي (GAM) تحت شعار «تحفيز التفكير المستدام»، بمشاركة أكثر من 1300 من خبراء التدقيق الداخلي، ليعكس أهمية أبوظبي كمركز تحول في قطاع التدقيق الداخلي، حيث يقام المؤتمر لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

ويقام الحدث برعاية ديوان المحاسبة، وباستضافة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات (UAE IAA)، ويستعرض المؤتمر الذي سيعقد في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، استراتيجيات تحويلية ورؤى رائدة ستشكل مستقبل التدقيق الداخلي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التطورات الحديثة والابتكارات في مجال التدقيق الداخلي، وتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء العالميين، وتعزيز مستوى الجودة والفاعلية في هذا القطاع الحيوي.

كما يُعَدُّ المؤتمر فرصةً حاسمةً للمهنيين في مجال التدقيق الداخلي لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتحديات وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، بالإضافة إلى وضع المعايير العالمية في نطاق التدقيق الداخلي. ومن المقرر أن يحفز المؤتمر المناقشات حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات وما بعدها، مما يمثل حقبة هائلة من التطور المعرفي.



ويعقد المؤتمر بشراكه قوية مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشريك داعم، وبشراكات استراتيجية تشمل: بيئة، شركة اي واي، كي.بي.إم.جي لوار جلف، بروتيفيتي الشرق الأوسط، بي.دبليو.سي الشرق الأوسط، الاتحاد للطيران (الناقل الرسمي)، وأبوظبي للإعلام (الشريك الإعلامي). وقد حظي المؤتمر أيضاً بدعم كبير من الاتحاد العربي لجمعيات المدققين الداخليين ومقره المملكة العربية السعودية.



ويشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة في المؤتمر الذي يتناول أبرز التحديات التي يواجهها التدقيق الداخلي اليوم، فضلاً عن رفع الوعي بجميع القضايا المتعلقة بهذا التخصص.

وتماشياً مع شعار المؤتمر، يدير جهاز أبوظبي للمحاسبة أمام الجمهور المحلي والدولي جلسة متخصصة بعنوان «عين على الموارد وعين على المستقبل»، يستعرض خلالها مواهب الجهاز، منصة «المرصاد»، وهي أول منصة تحليل بيانات فريدة من نوعها تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.



وأشار المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى أهمية المنصة قائلاً: «إن الذكاء الاصطناعي وغيره من التطورات التكنولوجية الراهنة تصنع حياتنا، وتشكل جوهر الصناعات المختلفة في حاضرنا... ونحن في الجهاز نقود الطريق في التحول الرقمي لقطاع المحاسبة لضمان استدامة مواردنا للأجيال القادمة».



كما ستتمحور الجلسة نحو ورشة عمل يقودها مختصون من الجهاز، حيث سيتعمقون من خلالها في اللوائح التنظيمية التي كان لها دور فعال في رفع جودة التدقيق في إمارة أبوظبي، إضافة إلى مناقشة الأساليب المستخدمة لتعزيز جودة التدقيق، وتسليط الضوء على الإنجازات الريادية التي تم تحقيقها حتى الآن، وتأكيد ضرورة التفاني المستمر للتميز في هذا المجال.



ويشار إلى أن جهاز أبوظبي للمحاسبة يشارك باستمرار في شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لضمان حماية الأموال العامة، وتعزيز ممارسات التدقيق للحفاظ على ثروات وموارد الدولة المختلفة.