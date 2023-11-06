11.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاتها خلال أول جلسة تداول من الأسبوع الجاري بعد استمرار عمليات شراء المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 11.84 مليار درهم، متضمنة مكاسب بواقع 9.25 مليار درهم لسوق أبوظبي ونحو 2.59 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المسجلة في سوق العاصمة لتصل إلى 2.858 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 665.062 مليار درهم.

وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية في كلا السوقين 1.32 مليار درهم.

وبلغت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 93.2 مليون درهم موزعة بواقع 62.37 مليون درهم في سوق العاصمة و 30.8 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي. كما بلغت محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي (شراء) بقيمة 29.2 مليون درهم متضمنة 24 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية و 5.279 مليون درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، على ارتفاع بنسبة 0.438% عند مستوى 9552.13 نقطة رابحاً 41.6 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.064 مليار درهم، شملت ما يزيد على 238 مليون سهم عبر 16791 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة من أصل 67 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 24 شركة، وبقيت أسهم 6 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 213.24 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 96.88 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 76.25 مليون درهم، وحل «أميركانا للمطاعم» رابعاً بقيمة 65.79 مليون درهم، ثم «إي آند» خامساً بقيمة 59.29 مليون درهم. وجاء سهم «منازل» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 29.5 مليون سهم، وتلاه «إشراق» بتداول 25.58 مليون سهم، ثم «ملتيبلاي» بنحو 20.98 مليون سهم، وحل «أميركانا» رابعاً بعد تداول 19.2 مليون سهم، ثم حديد الإمارات «إيمستيل» بتداول 16 مليون سهم.

وسجلت أسعار الأسهم النشطة أمس ارتفاعات بنسب جيدة، ومنها «إمستيل» بنسبة 4.9% إلى 1.49 درهم، و«إي آند» بنسبة 3.38% ليغلق عند 20.16 درهم، في حين ارتفعت أيضاً أسهم «الجرافات البحرية الوطنية» بنسبة 3.26% مسجلاً 24.08 درهم، و«ملتيبلاي» بنسبة 1.1% إلى 3.65درهم. وصعد «اشراق» بنسبة 2.23% إلى 0.459 درهم. و«منازل» بنسبة 2.44% إلى 0.378 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 368.69 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 306.319 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 62.37 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 27.15 نقطة وبنسبة 0.69% ليصل إلى 3956.96 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 25 شركة، مقابل انخفاض أسهم 8 شركات وثبات أسهم 7 شركات.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، نحو 265.53 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 120.42 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6943 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 90 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 43.45 مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 32.84 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 30.34 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 19.14 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 13 مليون سهم.



وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات لافتة خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.9% ليغلق عند سعر 6.96 درهم، وصعد «إعمار للتطوير» بنسبة 2.18% عند 6.54 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 2.96% إلى 1.39 درهم، في حين حقق سهم «تبريد» مكاسب بنسبة 2.46% ليغلق عند 3.74 درهم. وارتفع «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.39% إلى 5.55 درهم.



وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 143.03 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 112.23 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 30.8 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 865.28 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 841.19 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 24 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «شراء» بمقدار 5.27 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 162.91 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 157.63 مليون درهم.