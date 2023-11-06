ورشة عمل حول المبادئ العامة لضريبة الشركات

الشارقة (الاتحاد)

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية إسراع المعنيين بالتسجيل لضريبة الشركات، موضحاً أن التسجيل المُبكِّر يتيح للخاضعين للضريبة وقتاً كافياً للقيام بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة ودقة.

وأوضح، أن التسجيل مُتاح على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسهولة، عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، للخاضعين لضريبة الشركات من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، إضافة إلى الشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البستاني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في الشارقة، ضمن حملتها الشاملة لتعزيز الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة.

وأشار خالد البستاني في كلمته إلى أن ورشة العمل الجديدة جاءت في إطار حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها الهيئة وتستمر خلال المرحلة المُقبلة للتعريف بضريبة الشركات وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لقانون الشركات، حيث تتضمن الحملة العديد من الجلسات وورش العمل التوعوية بأدوات مُتنوعة للتعريف بضريبة الشركات وإجراءات التسجيل، وتحظى بإقبال كبير من الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها.