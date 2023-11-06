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اقتصاد

الذهب يتراجع بفعل جاذبية الأصول عالية المخاطر

الذهب يتراجع بفعل جاذبية الأصول عالية المخاطر
7 نوفمبر 2023 01:10

سنغافورة (د ب أ) 

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استهلت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الجديد أمس بتراجع، مع زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية عالية المخاطر. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المعدن الأصفر تراجع يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مع تحسن أداء سندات الخزانة الأميركية عندما ارتفع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عن التوقعات، ما عزز التوقعات بتوقف دورة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأشارت بلومبرج إلى أنه رغم تراجع سعر الذهب، ما زال أعلى بنسبة 8% عن مستواه قبل بدء الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي. 
وقال برينكا ساشديفا، كبير المحللين في شركة فيليب نوفا: «إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والتي دفعت أسعار الذهب للارتفاع في البداية لم تعد مقنعة للمستثمرين لمواصلة البحث عن ملاذ استثماري آمن مثل المعدن النفيس»، مضيفاً: «إذا لم يظل الذهب أعلى من 2010 دولارات للأوقية في ختام تعاملات يومين متتاليين سيغلق الباب أمام استمرار ارتفاع الأسعار». وتراجع سعر العقود الفورية للذهب أمس بنسبة 0.4% إلى 1984 دولاراً للأوقية بحلول الساعة السادسة و7 دقائق من صباح اليوم بتوقيت لندن. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين، في حين ارتفع سعر البلاديوم.

وزارة الخزانة الأميركية
الذهب
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