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اقتصاد

النفط يرتفع أكثر من %1 بدعم التخفيضات الطوعية

النفط يرتفع أكثر من %1 بدعم التخفيضات الطوعية
7 نوفمبر 2023 01:10

لندن (رويترز) 

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السعودية وروسيا تواصلان الخفض الطوعي لإنتاج النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن أكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام.
وبحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار، بما يعادل 1.21 بالمئة، إلى 85.92 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.58 دولار للبرميل، مرتفعاً 1.07 دولار، أو 1.33 بالمئة.
وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية، في بيان، إن المملكة أكدت الأحد أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً في ديسمبر ليبقى الإنتاج عند تسعة ملايين برميل يومياً. وأعلنت موسكو أيضاً مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.
وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة إن سوق النفط ستحقق فائضاً في الربع الأول من العام المقبل، وأضافوا أن هذا «يحتمل أن يكون كافياً لإقناع السعوديين والروس بمواصلة التخفيضات».

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