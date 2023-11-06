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اقتصاد

190 مليار درهم قيمة عقود المقاولات في الإمارات

190 مليار درهم قيمة عقود المقاولات في الإمارات
7 نوفمبر 2023 01:10

يوسف العربي (أبوظبي)
نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 53.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، لتصل إلى نحو 189.59 مليار درهم «51.66 مليار دولار» مقابل 123.75 مليار درهم «33.72 مليار دولار»، حسب البيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك».
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 43% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 120.03 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. 
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.

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العقارات تتصدر
ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 60% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 12% لتصل 114 مليار درهم «31.05 مليار دولار» مقابل 101.4 مليار درهم «27.64 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقود مستحوذة على 19% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة خلال 9 أشهر بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 275% لتصل إلى 36.15 مليار درهم «9.85 مليار دولار»، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل 9.65 مليار درهم «2.63 مليار دولار» خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
نمو قياسي 
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 344% لتصل إلى 30.5 مليار درهم «8.31 مليار دولار» مقابل 6.86 مليار درهم «1.87 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 16% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال تسعة أشهر.
وبلغت حصة قطاع الصناعة من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نحو 3% لتصل إلى 5.39 مليار درهم «1.47 مليار دولار»، مقابل 4.7 مليار درهم «1.23 مليار دولار» بنمو 20%. وبالنسبة لقطاع النقل، بلغت حصته 2% من العقود المبرمة بالدولة بعد أن نمت بنسبة 172% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 3.59 مليار درهم «نحو مليار دولار»، مقابل 1.32 مليار درهم «0.36 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ «الاتحاد»: «كان أداء منح العقود في دولة الإمارات رائعاً حتى الآن»، متوقعاً أن ينتهي العام عند مستوى مماثل لما كان عليه في 2018-2019، مشيراً إلى أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام المقبل استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.

الإمارات
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