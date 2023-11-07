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اقتصاد

النفط يتراجع وسط ترقب الأسواق لبيانات التجارة الصينية

النفط يتراجع وسط ترقب الأسواق لبيانات التجارة الصينية
7 نوفمبر 2023 08:32

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق، بفعل مخاوف تتعلق بضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 84.95 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 80.59 دولار للبرميل.

وستصدر الصين أرقام الواردات والصادرات لشهر أكتوبر اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الرئيسية يوم الخميس.


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المصدر: وكالات
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