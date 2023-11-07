«الياه سات» تُسجل نتائج مالية إيجابية في الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، اليوم، نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث سجلت زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف.وحافظ صافي الدخل على مستويات الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 274 مليون درهم، فيما سجلت الشركة ارتفاعاً نسبته 3% في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 1.2 مليار درهم و713 مليون درهم على التوالي.



وسجل قطاع حلولُ الاتصالات المتنقلة، نمواً في الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر الماضية بنسبة 22% ونمواً في الربع الثالث بنسبة 81% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعاً بارتفاع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات.



وبلغت إيرادات الشركة خلال فترة التسعة أشهر الماضية، 1.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح المُطبعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 713 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي مع هامش قوي نسبته 60% ووصلت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 25.3 مليار درهم، أي ما يعادل 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية، محققة بذلك قفز كبيرة مقارنةً بنهاية العام 2022.



وسجلت الشركة صافي دخل تمويلي إيجابي قدره 36 مليون درهم نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على الودائع القصيرة الأمد مقارنةً بالعام السابق، فيما زادت توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس لكل سهم أي ما يوازي 402 مليون درهم، وهو ما يمثل عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد عن 6%، استناداً إلى آخر سعر إغلاق للسهم، ويعد من بين أعلى العائدات التي توفرها الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.



وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «شهد الربع الثالث إنجازات تاريخية عدة من شأنها أن تعزز مسار النمو المستقبلي للشركة، وأدى نمو إيراداتنا المعلن عنه لفترة التسعة أشهر الماضية والمدعوم بأحد أقوى مستويات الأرباح المسجلة للربع الثالث، إلى تحسين النطاق الإرشادي لأداء المجموعة للعام 2023، ما يعني أننا في وضع جيد لتسجيل أقوى أداء لدينا على الإطلاق للعام بأكمله».



وأضاف: «يتسم مركزنا المالي بانخفاض مستوى الرافعة المالية، وهو بالتالي أقوى من أي وقت مضى ليواصل دعم سياسة توزيع الأرباح الجذابة، وتمضي عمليات تجهيز القمر الصناعي من الجيل القادم»الثريا 4«قدماً، حيث سيتم إطلاقه في العام 2024 وسيكون قيد الخدمة في النصف الأول من العام 2025، وسيوفر إمكانيات متطورة وجديدة ستسمح لنا بتقديم حلول متطورة جديدة لعملائنا».



وتابع الهاشمي: «حصلنا خلال الربع الثالث على أكبر عقد لنا على الإطلاق بقيمة 18.7 مليار درهم لتوفير السعة الاتصالاتية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة المتعلقة بها بتفويض من حكومة دولة الإمارات، ويتضمن ذلك شراء قمرين صناعيين جديدين هما الياه 4 والياه 5، الأمر الذي دفع إيراداتنا المستقبلية المتعاقد عليها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سيسهم في تعزيز أعمالنا الحكومية وتأمين تدفقات نقدية كبيرة حتى عام 2043».