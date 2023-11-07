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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تستضيف أكبر مؤتمر لصناعة الألمنيوم في دبي

«الإمارات للألمنيوم» تستضيف أكبر مؤتمر لصناعة الألمنيوم في دبي
7 نوفمبر 2023 15:08

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في دبي، حاليا، الدورة الواحدة والأربعين لمؤتمر ومعرض اللجنة الدولية لدراسة البوكسيت والألومينا والألمنيوم الدولي (ICSOBA) ويستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، ويعتبر أكبر منتدى صناعي متخصص في قطاع الألمنيوم على المستوى العالمي يتم تنظيمه سنوياً.

ويشهد مؤتمر هذا العام دورته الأضخم على الإطلاق في تاريخه، وسوف يقام على مدار ثلاثة أيام، ويضم أكثر من 190 مشاركة دولية و168 عرضاً تقديمياً عبر أربعة محاور متكاملة تركز على إزالة الكربون في قطاع الألمنيوم وتعزيز الاستدامة.

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وستقدم "الإمارات العالمية للألمنيوم" خلال المؤتمر أكثر من 20 ورقة بحثية تطرح حلولا مبتكرة لمواجهة التحديات في قطاع الألمنيوم، بما في ذلك أبحاث الشركة وأخرى تم إعدادها بالتعاون مع الأكاديميين والموردين.


وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ"لإمارات العالمية للألمنيوم": "ساهم التطوير والابتكار في تعزيز القدرات التنافسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ووفر لنا العديد من الفرص التجارية على مدى عقود، ونستضيف مؤتمر ومعرض اللجنة الدولية لدراسة البوكسيت والألومينا والألمنيوم في الإمارات ضمن إستراتيجيتنا لمواصلة دعم الابتكار وتطوير صناعة الألمنيوم في المستقبل، وستسهم الخبرات الكبيرة التي تشارك في المؤتمر في فتح آفاق جديدة لقطاع الألمنيوم من أجل تطوير حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الصناعية المعقدة".


وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير تقنياتها في مجال صهر الألمنيوم محلياً على مدار أكثر من 30 عاماً، وفي العام 2016، أصبحت أول شركة صناعية إماراتية ترخّص تقنياتها الصناعية الأساسية عالمياً من خلال توقيع اتفاقية ترخيص تقنية "DX+ Ultra"، وهي أحدث التقنيات التي طورتها الشركة، مع ألمنيوم البحرين (ألبا) للاعتماد عليها في مشروع تطوير خط الإنتاج 6، إضافة إلى استخدامها لتحديث خمس خلايا صهر تجريبية لدى شركة "إينالوم" الإندونيسية.

الإمارات العالمية للألمنيوم
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