«موانئ أبوظبي» تستحوذ على 10 سفن بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن الاستحواذ على 10 سفن، لتعزيز العمليات البحرية للمجموعة في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وتبلغ قيمة الاستثمار نحو 200 مليون دولار أميركي، يتم تخصيصها لشراء أسطول متنوع وبحالة صيانة جيدة، يبلغ متوسط عمره حوالي 9 أعوام، وهو أقل بكثير من متوسط النسبة المتعارف عليها في هذا المجال. ومن المتوقع أن يتم تسليم الـ 10 سفن في الربع الرابع من عام 2023، في حين سيتم تمويل الصفقة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.

تم شراء السفن من الشركة المالكة والمشغلة «إي-ناف» E-NAV، وتضم سفن الإمداد متعدد الأغراض (MPSV)، وسفن الإمداد للمنصات البحرية (PSV)، وسفن دعم عمليات الغوص (DSV)، وسفن الدعم المخصصة لإقامة الطواقم البحرية (AWB) والتي تقدم معاً خدمات متميزة، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع البحرية الكبرى المقرر إقامتها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعاني من نقص في الأصول البحرية عالية الجودة.

وبالإضافة إلى أهمية هذه الصفقة في تعزيز القدرات البحرية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوسيع رقعة انتشارها جغرافياً، فإنها تدعم أيضاً استراتيجية المجموعة لمواصلة تحقيق التوازن بين محفظتها من الأعمال البحرية وبين الأصول والخدمات الخاضعة لظروف وتقلبات السوق المختلفة، وبالتالي الحد من تذبذب أدائها في ضوء التوقعات بأن يشهد سوق النفط والغاز البحري اتجاهاً تصاعدياً على المدى المتوسط والطويل.

وتتيح هذا الصفقة لمجموعة موانئ أبوظبي إدارة عقود قائمة مع عدد من المتعاملين الرائدين في قطاع النفط والغاز، وشركات نفط وطنية ودولية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مع توقع الاستفادة من ما يزيد على 95% من العقود الحالية خلال الفترة المقبلة، وتحقيق إيرادات سنوية تزيد على 70 مليون دولار أميركي سنويا خلال 3-5 أعوام قادمة.

كما ستحقق القيمة المؤسسية للصفقة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 5 أضعاف، وذلك خلال الأشهر الـ 12 القادمة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة: «يسرني الإعلان عن هذا الاستحواذ الذي يأتي في إطار مواصلة العمل وفقاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة. ومع رفد أسطولنا البحري بهذا العدد من السفن، فإننا نقطع شوطاً كبيراً في رحلتنا لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توسيع نطاق تواجدنا في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. كما يتيح تعزيز أسطوانا ترسيخ مكانتنا كمزود رئيسي للخدمات البحرية في هاتين المنطقتين وتمكيننا من تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة لمتعاملينا.»

جدير بالذكر أن السوق العالمي للنفط والغاز البحري وطاقة الرياح البحرية قد حقق أداءً إيجابياً، ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه بمعدلات جيدة.

وباعتبارها مزوداً رائداً للخدمات البحرية، تعتزم مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز إمكاناتها الحالية في هذا القطاع والاستفادة من هذه التطورات الإيجابية، لتواصل تحسين التكامل في عملياتها التشغيلية، والارتقاء بخدماتها التي تقدمها لمتعامليها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.