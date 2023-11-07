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اقتصاد

ورشة عمل حول تأمين السيارات عبر الحدود

ورشة عمل حول تأمين السيارات عبر الحدود
7 نوفمبر 2023 16:09

أبوظبي (الاتحاد)
أكد المشاركون في ورشة العمل الثانية حول تأمين السيارات عبر الحدود بقسم النقل المستدام التابع لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في بروكسل في مقر منظمة البطاقة الخضراء، على أهمية دور الحكومات لتوفير المزيد من الأطر القانونية والإدارية اللازمة، لتسهيل العمل بين البلدان فيما يخص التعويضات وغيرها من المعوقات التي قد تحد من عمل أنظمة البطاقات البرتقالية.
وشارك في الورشة محمد مظهر حمادة، مقرر لجنة تأمينات السيارات والمكاتب العربية الموحدة والمدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين ومقرها أبوظبي، وشكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، حيث قاما باستعراض منظومة البطاقة البرتقالية الإلكترونية الشاملة والمراحل التي نُفذت بالفعل من تلك المنظومة والأهداف المستقبلية لتوسيع الاستفادة من البطاقة البرتقالية في المنطقة.
وخرج المشاركون في الورشة بتوصيات تتمثل في ضرورة توسيع تغطية أنظمة البطاقات المختلفة (الخضراء والصفراء والوردية والبرتقالية، وغيرها) من أنظمة واتفاقيات تأمين المركبات عبر الحدود، حتى لا تكون التغطية مقتصرة فقط على مسؤولية الطرف الثالث لتشمل المساعدة الطبية والتغطيات الأخرى.
وتطرقت التوصيات للحاجة إلى التعاون بين أنظمة البطاقات المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال الرقمنة وإعادة التأمين، كوسيلة للتغلب على الاختلافات بين البلدان المشاركة، مع ضرورة الاتفاق على تبادل الخبرات ودراسة امكانية نظام إلكتروني لخدمة البطاقات المشاركة.
وشددت التوصيات على أهمية إقامة ورشة عمل أو مؤتمر لأنظمة البطاقات والتأكيد على ضرورة التأمين الإلزامي للسيارات ضد الغير عبر الحدود كجزء من البرامج الوطنية للسلامة على الطرق.

شركة العين الأهلية للتأمين
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