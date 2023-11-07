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اقتصاد

«المالية»: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية يحقق نتائج استثنائية

مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
7 نوفمبر 2023 16:51

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الخامس لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية ("T-Sukuks") المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023، كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد المزاد الخامس لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.77 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرة، فيما كان الطلب قوياً على الشريحتين، أجل عامين وأجل 3 أعوام. وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق ما بين 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة، وقد تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار ("re-opening") في هذا المزاد لصكوك أجل عامين وأجل 3 أعوام، وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

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تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

وزارة المالية
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