وفد من دائرة الطاقة - أبوظبي يزور السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من دائرة الطاقة- أبوظبي، برئاسة معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس الدائرة، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي» في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بكفاءة استخدام المياه، والاطلاع على تجربة المملكة في مجال ترشيد الاستهلاك.

وكان في استقبال الوفد المهندس فهاد الدوسري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي». واطلع الوفد على تجربة المركز في مجال كفاءة المياه وترشيدها، وآلية العمل والعمليات التشغيلية، وأبرز المبادرات والسياسات واللوائح المتعلقة بذلك، وبالإدارة المستدامة للمياه. وبحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي بين دائرة الطاقة والمركز في المجالات المشتركة.

وقدَّم المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة - أبوظبي، عرضاً تقديمياً عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب، وترشيد استخدام الطاقة 2030، التي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، والإسهام في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها بالإمارة.

وعلى هامش الزيارة، استضاف الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، وفد دائرة الطاقة برئاسة معالي المهندس عويضة مرشد المرر، بحضور ممثلي الشركات الإماراتية والسعودية، ضمن جلسة حوارية بعنوان: «الإمارات والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة»، قدَّمها عبدالعزيز عمر المبارك، المدير العام لشركة «مصدر» في المملكة العربية السعودية، حيث استعرض المتحاورون جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، والاستعدادات الجارية لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28) في نوفمبر الجاري.

