اكتمال صفقة اندماج «إي دي سي كوربوريشن» و«المتحدة للطباعة والنشر»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ «ADC»، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ) و«شيميرا للاستثمار»، اليوم، عن اكتمال صفقة اندماج الأعمال المُعلن عنها سابقاً مع شركة المتحدة للطباعة والنشر «UPP» بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويمثل إكمال الصفقة أول صفقة اندماج ناجح لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة.

وسيتم إدراج وتداول الأسهم الجديدة لشركة ADC، والتي تم إصدارها كجزء من صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2023.

وتعتبر شركة «المتحدة للطباعة والنشر» من الرواد في مجال الطباعة الأمنية والطباعة التجارية التقليدية والتوزيع، ومقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي.

كما أطلقت مؤخراً قطاع التعبئة والتغليف.

وقامت «إي دي سي كوربوريشن» بجمع 1.1 مليار درهم من رأس المال للنمو، بما في ذلك 734 مليون درهم من صفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة المعلن عنها سابقاً.

وتمت هذه الصفقة بمشاركة مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات الاستثمارية.

ويوفر هذا الرأسمال الجديد «المتحدة للطباعة والنشر» فرصة التمتع بوضع مالي متين يمكّنها من استغلال فرص النمو العضوي وغير العضوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشمل هذه الفرص القطاعات الواعدة في مجال الطباعة والتعبئة والتغليف الأمنية، حيث من المتوقع أن تستفيد من النمو المنتظم وظروف القطاع المواتية.

وقال سيف فكري، الرئيس التنفيذي لشركة ADC: بصفتها أول عملية اندماج ناجحة لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة، تشكّل هذه الصفقة دليلاً ملموساً على دينامية أسواق أبوظبي المالية وجاذبيتها للاكتتابات العامة للشركات في دولة الإمارات، وتتمتع شركة المتحدة للطباعة والنشر بوضع جيد لمواصلة النمو بالاستناد إلى مكانتها الرائدة في السوق، وميزانيتها العمومية القوية والتي ستزداد قوةً بفضل عائدات هذا الاندماج.

من جانبه، قال علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة UPP: يشكل هذا الإدراج منعطفاً مهماً في مسيرة شركتنا وحافزاً يمهد الطريق للتوسع المستمر وتنويع أعمالنا، ومن خلال التزامنا المستمر بالابتكار وتطبيق تقنيات الجيل الثاني لأمن البيانات، استطعنا ترسيخ مكانتنا الرائدة في مجال الطباعة الآمنة في المنطقة، ويتيح لنا هذا الإدراج تسريع تنفيذ استراتيجياتنا للنمو العضوي وغير العضوي بشكل كبير، ونشكر مساهمينا الجدد على ثقتهم الكبيرة بمستقبل أعمالنا، ونؤكد لهم التزامنا بتوفير قيمة حقيقية لهم على المدى الطويل.

واضطلعت شركة «إنترناشيونال سيكيوريتيز» بدور وكيل الاكتتاب الرئيسي، فيما قام بنك أبوظبي الأول بدور البنك المستلم الرئيسي لصفقة الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.