58.3 مليون درهم صافي شراء الأجانب في الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الجيد أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 7.3 مليار درهم، متضمنة مكاسب بواقع 2.78 مليار درهم لسوق أبوظبي ونحو 4.6 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المسجلة في سوق العاصمة لتصل إلى 2.861 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 669.63 مليار درهم. وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية في كلا السوقين جاوزت 1.4 مليار درهم. وبلغت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 58.3 مليون درهم، موزعة بواقع 53.33 مليون درهم في سوق العاصمة و5 ملايين درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على انخفاض لا يذكر ليستقر عند مستوى 9551.47 نقطة، خاسراً 0.66 نقطة فقط.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.083 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 328.44 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 275.5 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 53.33 مليون درهم كمحصلة «شراء».

سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 32.75 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 3989.71 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات الأمس نحو 325.35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 153.78 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 148.74 مليون درهم.

شراء مؤسسي

زاد شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات البيع، حيث بلغت 862 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 847.11 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 14.96 مليون درهم.