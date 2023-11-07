الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

58.3 مليون درهم صافي شراء الأجانب في الأسهم المحلية

58.3 مليون درهم صافي شراء الأجانب في الأسهم المحلية
8 نوفمبر 2023 01:01

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة استراتيجية تدعم الانتقال في قطاع الطاقة والحد من التغير المناخي

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الجيد أمس، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، لتبلغ مكاسب القيمة السوقية 7.3 مليار درهم، متضمنة مكاسب بواقع 2.78 مليار درهم لسوق أبوظبي ونحو 4.6 مليار درهم في سوق دبي المالي. 
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المسجلة في سوق العاصمة لتصل إلى 2.861 تريليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 669.63 مليار درهم. وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية في كلا السوقين جاوزت 1.4 مليار درهم. وبلغت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة 58.3 مليون درهم، موزعة بواقع 53.33 مليون درهم في سوق العاصمة و5 ملايين درهم صافي شراء في سوق دبي المالي. 
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على انخفاض لا يذكر ليستقر عند مستوى 9551.47 نقطة، خاسراً 0.66 نقطة فقط. 
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.083 مليار درهم. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 328.44 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 275.5 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 53.33 مليون درهم كمحصلة «شراء». 
سوق دبي
وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 32.75 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 3989.71 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات الأمس نحو 325.35 مليون درهم. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 153.78 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 148.74 مليون درهم.
شراء مؤسسي
زاد شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي على تعاملات البيع، حيث بلغت 862 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 847.11 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 14.96 مليون درهم.

سوق دبي المالي
الأسهم المحلية
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
الرياضة
3 أسباب وراء إقالة شرودر من العين!
اليوم 14:49
تنبيه من "الأرصاد"
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد"
اليوم 14:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©