525 مليون دولار إيرادات «فيرتيغلوب» في الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت فيرتيغلوب، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، وبلغت الإيرادات 525 مليون دولار أميركي، وسجلت الشركة أرباحاً معدلة بقيمة 199 مليون دولار أميركي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي ربح معدّل قدره 41 مليون دولار أميركي، وتدفقات نقدية حرة قدرها 126 مليون دولار أميركي.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «واصلت أسعار النيتروجين ارتفاعها في الربع الثالث من عام 2023 على الرغم من تراجع الطلب على الأسمدة في فصل الصيف كالمعتاد، مدفوعة بتقلص المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى الاضطرابات في العرض والطلب المتزايد على إعادة التخزين وتوقعات انخفاض الصادرات من الصين.

وارتفعت أسعار النيتروجين بصورة ملحوظة عن أدنى مستوياتها في الربعين الثاني والثالث، ونتوقع أن نجني فوائد هذه الارتفاعات في الربع الأخير من العام الجاري. وستعتمد آفاق النمو قصير الأجل لشركة فيرتيغلوب على سجل الطلبات القوي على الأمونيا واليوريا في الربع الأخير من عام 2023».