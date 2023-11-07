12.4 مليون زائر دولي لدبي خلال 9 أشهر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد الزوار الدوليين إلى دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 12.4 مليون زائر، مقارنة مع 10.12 مليون زائر للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 22.5%، وفقاً لأحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وأظهرت البيانات تمكن القطاع السياحي في دبي من تخطي مستويات ذروة ما قبل جائحة كوفيد-19، خلال الفترة ذاتها من العام 2019، والتي استقبلت الإمارة خلالها 12.08 مليون زائر، بزيادة بلغت أكثر من 320 ألف زائر، وبنسبة نمو بلغت 2.6%، بالإضافة إلى كل المؤشرات السياحية الأخرى، كالإشغال الفندقي والطاقة الفندقية والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة، والتي سجلت جميعها نمواً قوياً تجاوز معدلات العام 2019.

ووفقاً للبيانات ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 148.8 ألف غرفة فندقية ضمن 815 منشأة فندقية مقابل 142.7 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة في نهاية سبتمبر 2022، فيما سجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 73% للفترة ذاتها من عام 2019.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية سبتمبر 3.7 ليلة فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 30.44 مليون مبيت مقابل نحو 26.94 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو13%.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28% مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم»، و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية، في حين سجلت الشقق الفندقية، نحو 26 ألف غرفة ضمن 195 منشأة فندقية لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.



الأسواق الرئيسة

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير وسبتمبر العام الجاري، مسجلة أكثر من 1.77 مليون زائر، تلتها المملكة العربية السعودية مسجلة أكثر من 856 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو 825 ألف زائر، ومن روسيا 806 آلاف زائر. وحلت سلطنة عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 789 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 523 ألف سائح، ثم الصين بنحو 457 ألف زائر، وألمانيا في المركز الثامن بـ401 ألف سائح، وإيران بنحو 296 ألف زائر، وباكستان بنحو 254 ألف زائر.

وعلى صعيد المناطق حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%، في حين بلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» 2%.



إشغال قوي

ارتفع معدل إشغال فنادق دبي خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2016، بعد أن بلغ نحو 77.6%، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة «كوستار» المتخصصة في تحليل البيانات الفندقية والعقارية.

وأظهرت بيانات «كوستار» إلى أن متوسط إشغال فنادق دبي في سبتمبر 2023، ارتفع بأكثر من 10% عن متوسط إشغال الشهر ذاته في العام الماضي، وارتفع معه كذلك متوسط سعر الغرفة اليومي لشهر سبتمبر إلى أعلى مستوى له، مقارنة بالشهر ذاته في عام 2017.

ووفقاً للبيانات ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي بنسبة 2.7% في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 457.21 درهم، فيما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.5% إلى 354.94 درهم.

وأظهرت البيانات اليومية أن فنادق دبي سجلت أعلى مستويات الإشغال خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر، والتي كان أعلاها يوم الجمعة 29 سبتمبر بمتوسط إشغال بلغ (93.1%)، وذلك تزامناً مع العطلة الرسمية في دولة الإمارات، بمناسبة المولد النبوي الشريف وعطلة نهاية الأسبوع.



حجوزات قياسية

سجلت الحجوزات الفندقية المؤكدة في دبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، قفزة قياسية، بدعم من الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها الإمارة، والتي من أبرزها مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومعرض دبي للطيران 2023، بحسب مؤسسة «كوستار».

وقال كوستاس نيكولايدس، مدير تنفيذي في «إس تي آر» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «كان معرض دبي للطيران دائماً مصدراً كبيراً للطلب على فنادق دبي، فيما سيعزز مؤتمر الأطراف وغيره من الفعاليات، ازدهار الطلب السياحي».