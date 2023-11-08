الإمارات تشارك في مؤتمر منظمة الجمارك العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، تلبيةً لطلب ودعوة منظمة الجمارك العالمية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في مؤتمر منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا لعام 2023 والذي استضافته جمارك فيتنام خلال أكتوبر الجاري، حيث استعرضت تجربتها كأحد أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى عرض خصائص أداة التصنيف الذكي المدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي.



وتأتي مشاركة جمارك أبوظبي في المؤتمر الدولي لاستعراض جهودها الريادية في تأسيس بيئة مؤسسية رقمية متمكنة، وتعريف العالم بتجربتها الاستثنائية في تطوير خدماتها وأنظمتها الجمركية التي تدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، والتي حظيت بإشادة دولية من المشاركين من مختلف أنحاء العالم البالغ عددهم 800 مشارك.



ومثل المهندس خالد المرزوقي مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي، جمارك أبوظبي بمؤتمر منظمة الجمارك العالمية للتكنولوجيا 2023 في العاصمة الفيتنامية هانوي عبر جلستين، الأولى تحت عنوان "بناء أنظمة جمركية مرنة: الأمن السيبراني، والتعافي من الكوارث، والتخطيط لاستمرارية الأعمال في العصر الرقمي" حيث استعرض خلالها تجربة وإنجازات جمارك أبوظبي في مجال الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، واستخدام التكنولوجيا الرقمية لضمان تطبيق أنظمة متكاملة لدعم إدارة البيانات وأمن المعلومات، والتطوير المستمر للبنية التحتية التقنية لدعم التكامل التشغيلي واستمرارية الأعمال، فيما قدم خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "TECH TALK" عرضاً عن أداة التصنيف الذكي المدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي وأثرها الايجابي على منظومة العمل الجمركي وتسهيل التجارة.



إلى ذلك، عقد وفد جمارك أبوظبي برئاسة السيد فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة، اجتماعاً مع جمارك فيتنام قبل انطلاق المؤتمر، بمقر الإدارة العامة لجمارك فيتنام لتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة جمارك أبوظبي في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الجمركي، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين، مشيدة الجمارك الفيتنامية بممارسات جمارك أبوظبي الرائدة في تحسين الخدمات بما يدعم تسهيل التجارة وممارسة الأعمال.