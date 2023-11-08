«دبي للاستثمار» تستحوذ على حصة إضافية في بنك «مونيومنت»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دبي للاستثمار المدرجة في سوق دبي المالي، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 7.68% من أسهم بنك "مونيومنت" الرقمي الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الحصيفة في بريطانيا.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم ستساهم هذه الصفقة في زيادة حصة المجموعة في أسهم البنك من 9.25% إلى 16.93%، ويخضع هذا الاستثمار لموافقة الجهات الناظمة اللازمة. ويعتبر "مونيومنت" البنك الوحيد في المملكة المتحدة الذي يركز على فئة أصحاب الثروات المتوسطة، ويقوم بتوفير الدعم للعملاء من خلال منتجات الودائع الخاصة به، حيث قدم خلال السنة الأولى من عمله قروضاً بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار" إن هذه الخطوة المتمثلة بزيادة حصة دبي للاستثمار في البنك تشكل دلالة على ثقة المجموعة في إمكانات البنك والاستراتيجية والرؤية التي يتبعها".

وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزه البنك على مستوى تحقيق الدخل من خلال التكنولوجيا وقطاعات خدمات الأعمال، يعكس التزامه باستخدام الابتكارات التكنولوجية لتطوير الحلول التي تركز على العملاء، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار سيساهم في تعزيز تواجد دبي للاستثمار في المشهد المصرفي الرقمي الديناميكي، ويتوافق مع رؤية المجموعة التي تتطلع إلى تطوير علاقات التعاون الدولي.

يذكر أن بنك "مونيومنت" اختتم مؤخراً جولته التمويلية من السلسلة B، وجمع أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بدعم من مجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد، ومنذ إنشائه جمع المصرف ما يزيد عن 103 ملايين جنيه إسترليني.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك "مونيومنت" ايان راند إن زيادة حصة دبي للاستثمار في أسهم بنك مونيومنت، ستساهم في ترسيخ الأسس المالية لمصرفنا.

كما أشار إلى ان نجاح جولة التمويل من السلسلة B، تعتبر دلالة على إيمان المستثمرين باستراتيجية البنك. وأضاف ان أهدافنا الطموحة تتمحور حول خدمة فئة أصحاب الثروات المتوسطة في المملكة المتحدة وخارجها، وفي الوقت نفسه العمل على إطلاق ميزات ومنتجات جديدة لتحسين تجربة العملاء بشكلٍ أوسع نطاقاً، ويتواصل نمو الأعمال بوتيرة متسارعة، حيث تتجاوز قيمة أرصدة المدخرات 700 مليون جنيه إسترليني، مع تحقيق نمو بنسبة 383% منذ بداية العام حتى الآن.

وبدوره قال مينتو بهانداري، رئيس العلاقات المؤسسية ومؤسس بنك "مونيومنت" إن شراكتنا القوية مع دبي للاستثمار،تشكل خطوة بارزة ستساهم في تعزيز خططنا الاستراتيجية، وتتيح لنا الاستفادة من القدرات التكنولوجية وتوسيع العمليات وزيادة تأثيرنا في الأسواق العالمية".