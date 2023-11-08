«أبوظبي الإسلامي» يصدر صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، اليوم، نجاحه في اصدار 500 مليون دولار أمريكي من خلال اصدار صكوك خضراء ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.

وقام المصرف الحاصل على تصنيف A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير الصكوك لأجل خمس سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695 %سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي.

وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن.وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي واقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار امريكي متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً ا بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف. ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.



وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "نفخر بكوننا أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكًا خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، وهو الإصدار الذي جاء بناءً على جهود "أبوظبي الإسلامي" ومساهمته الفاعلة في تسريع ودعم جهود مواجهة تغير المناخ وتقديم الحلول تساعد على تيسير التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ويعد إصدارنا لهذه الصكوك الخضراء خطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة، وستقودنا إلى توسيع دور المصرف كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم."



وأضاف: "حظي إصدارنا للصكوك الخضراء بإقبال واهتمام كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. وقد تجاوز الطلب على هذا الإصدار أكثر من خمس أضعاف محققين بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 ، ما يسلط الضوء على الطلب الهائل والثقة من المستثمرين في جودة أصول "أبوظبي الإسلامي". ويسعدنا أيضًا أن نرى استمرار هذا الطلب القوي بالتوازي مع تحديد فروق الأسعار بشكل ملموس.

ويمكن أن يُعزى النجاح الشامل لهذه الصكوك إلى الإطار الواضح الذي يتبعه المصرف ضمن إطار التمويل المستدام، وسجلنا الحافل ونجاحنا في زيادة حصتنا السوقية وتحقيق عوائد مستدامة."



جاء إصدار الصكوك الخضراء مدفوعًا بطلب واسع نطاق من ثلاث مناطق، وتم تخصيص 78% لمنطقة الشرق الأوسط ، و13% لأوروبا 9% لآسيا وامريكا كما تم تخصيص 42% للبنوك التجارية و26% للخدمات المصرفية الخاصة و17% لمدراء الأصول والصناديق و16% لغيرها.



وكلّف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين و مشتركين للإصدار ومديرين مشتركين للدفاتر.