120 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال 8 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية بقيمة 120 مليار درهم منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن تمكنت من الارتداد للأعلى على مدى سبع جلسات متتالية، وذلك بدعم من النمو الكبير في النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، والتي جاءت أفضل من التوقعات. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوقين نحو 3.520 تريليون درهم، أمس، مقارنة مع 3.400 تريليون عند مستويات الإغلاق للأسبوع الأسبق.

ووفقاً للنتائج الإجمالية التي جمعتها «الاتحاد» لـ 32 شركة مساهمة مدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، فقد تمكنت هذه الشركات من تحقيق أرباح صافية بقيمة 87.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى ممن 2023 مقارنة مع 69.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة ارتفاعاً بقيمة 18.3 مليار درهم ، تعادل نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 26.5%.

وخلال جلسة، أمس، شهدت أسواق المال المحلية، عمليات جني أرباح، دفعتها لانخفاض طفيف وللإغلاق في المنطقة «الحمراء» لأول مرة منذ مطلع الأسبوع الماضي.

ووفقاً للبيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال بالدولة، فإن جلسة التداول في سوق أبوظبي شهدت عمليات جني أرباح من المستثمرين الأفراد، في حين شهدت الجلسة في سوق دبي المالي بعض عمليات البيع من المؤسسات والصناديق الاستثمارية.



سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي الأوراق المالية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة خلال الجلسات الثماني الماضية بقيمة 95 مليار درهم، لتصل إلى 2.854 تريليون درهم، أمس، مقارنة مع 2.761 تريليون درهم عند إغلاق الأسبوع الأسبق.

ورغم عمليات جني أرباح شهدتها جلسة تداولات أمس، إلا أن المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي تماسك عند مستوى 9546 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 894 مليون درهم.



سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، استطاعت الشركات المدرجة أن تسترد نحو 25 مليار درهم من قيمتها السوقية الإجمالية لتبلغ 666 مليار درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية، يوم أمس.

وعلى مستوى جلسة التداولات يوم أمس، أغلق المؤشر العام للسوق عند 3965 نقطة بانخفاض 24.5 نقطة تعادل تراجعاً بنسبة 0.6% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.