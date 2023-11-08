أبوظبي مركز عالمي لصيانة محرّكات «ليب» للطائرات

رشا طبيلة (أبوظبي)

دشنت «سند»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع «مبادلة»، مركزها المعتمد لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» الذي يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع داخل منشأة سند الجديدة والمتطوّرة في أبوظبي، ليكون أول مركز عالمي معتمد في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوفر مركز سند الجديد لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب»، قدرات وتقنيات متقدمة تدعم الشبكة العالمية لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب».

ومن المتوقع، أن يستقبل مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» أكثر من 450 محرّك «ليب» على مدى 11 عاماً.

ويأتي الإعلان عن افتتاح مركز سند لصيانة وإصلاح وَعمرة محرّكات «ليب» عقب توقيع اتفاقية مدتها 11 عاماً، خلال معرض باريس الجوي في شهر يونيو 2023، مع شركتي «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات»، المزوّدين العالميين الرائدين للمحرّكات النفاثة ومكوّنات وأنظمة الطائرات. وبموجب الاتفاقية، وسّعت سند خدماتها كي تشمل صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «سي إف إم إنترناشيونال» من الجيل الجديد، «ليب 1-إيه» و«ليب 1-بي» التي تشغل عائلة طائرات «إيرباص A320 نيو» و«بوينغ 737 ماكس»، والتي اكتسبت شهرة عالمية بفضل موثوقيتها وكفاءتها في استهلاك الوقود.

وخلال حفل خاص أقامته «سند» أمس، لافتتاح مركزها الجديد في أبوظبي، عرضت الشركة أول محرّك «ليب» تمّ إدخاله وإنجاز العمل عليه في وقت قياسي، لتعلن سند بذلك انطلاق برنامج صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» مع أول محرّك من هذا الطراز من شركة «فلاي دبي»، والذي بدأ العمل عليه خلال شهر من توقيع الاتفاقية وتمّ إنجازه بعد 4 أشهر فقط. وبموجب الاتفاقية، من المقرر أن يقدم مركز سند الجديد خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لأكثر من 450 محركاً من طراز «ليب».

ويبلغ إجمالي العقود الإجمالية طويلة الأجل لسند مع شركات صناعة محركات الطائرات التجارية العالمية ما يزيد على 30 مليار درهم للسنوات العشر المقبلة.



أداء استثنائي

قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يُمثل افتتاح مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» علامة بارزة في مسيرة قطاع الطيران في أبوظبي، نعزّز من خلالها شراكتنا مع «جنرال إلكتريك للطيران» و«سافران لمحرّكات الطائرات». وتفخر سند بكونها أول شركة في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» المعروفة بأدائها الاستثنائي وكفاءة استهلاكها للوقود، والتي رسخت سمعتها الرائدة مع طلب استثنائي يتجاوز 10.000 محرّك على مستوى العالم.

وأكد منصور الجناحي في حوار مع «الاتحاد»، أن هذا المركز يُعد الأول من نوعه المعتمد من المصنعين لصيانة هذا النوع من المحركات، فمن خلال هذه الاتفاقية نضيف مصنّعاً رابعاً لشبكة المصنعين العالميين».

وقال: إن ما يميز محرك «ليب» أنه يعد واحداً من أنجح المحركات في مجال الطيران المدني وأكثر كفاءة، حيث إن ما يميزه أنه أكثر كفاءة من حيث التقليل من انبعاثات الكربون واستهلاك الوقود، ويتميز بأنه أقل وزناً، مقارنة بالمحركات الأخرى، ما يجعله أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون».

وحول تكلفة المركز وتأسيسه، أشار الجناحي إلى أن «سند» تستثمر أكثر من 100 مليون درهم لتعزيز قدراتها المتطوّرة في صيانة وإصلاح وعَمرة المحرّكات في منشآتها في أبوظبي.

وحول السعة التشغيلية لورشة «سند» بعد افتتاح المركز الجديد، قال الجناحي: «معدل السعة التشغيلية السنوية 140 محركاً، وسترتفع إلى أكثر من 200 محرك خلال السنوات الخمس المقبلة».

ويصل إجمالي مساحة منشآت سند المتطوّرة في أبوظبي إلى 30.000 متر مربع.



خطط مستقبلية

ولفت الجناحي حول خطط «سند» للسنوات المقبلة: «تصورنا الاستراتيجي كوننا نعد أكبر شركة لصيانة محركات الطائرات في الشرق الأوسط، أن نكون مركزاً متكاملاً لصيانة أجزاء ومكونات أخرى في المحركات».

وأضاف: «من ضمن استراتيجيتنا طويلة المدى، نهدف خلال السنوات الخمس المقبلة لتوسيع نشاطنا خارج الإمارات، والتركيز على المناطق القريبة من أبوظبي، فهدفنا التوسع في 3 أسواق، وهي أفريقيا وأوروبا وشرق آسيا، لنكون أقرب لعملائنا، لا سيما مع النمو المستمر الذي يشهده قطاع الطيران».

وحول الاستثمار في الكوادر الوطنية، أكد الجناحي أن نسبة التوطين الحالية في «سند» هي 25%، ولدينا خطة لرفعها إلى 30% خلال عامين، مشيراً إلى أن المركز سيضيف 60 وظيفة جديدة.

وأكد الجناحي: «لدينا برنامج توطين، لا سيما لوظائف الفنيين والمهندسين، إضافة إلى أننا نتعاون مع جامعات محلية لتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى برنامج خاص للقيادة العليا «قادة المستقبل» من خلال التعاون مع جامعات عالمية للاستثمار في الكفاءات الوطنية لتولي وظائف قيادية، فضلاً عن التعاون مع جامعات محلية من ناحية البحث والتطوير».

وسيتمكن العملاء من شركات الطيران في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الوصول الآن إلى خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المعتمدة وعالية الجودة لمحرّكاتهم الخاصة من طراز «ليب»، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويعزز الكفاءة التشغيلية. كما يساهم مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب» في تعزيز منظومة الطيران على مستوى المنطقة.

وحول مميزات المحرك الجديد، توفر محركات «ليب» استهلاكاً أفضل للوقود نسبة 15 إلى 20% وانبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الانخفاض في الضوضاء بشكل كبير مقارنة بمحركات الجيل السابق.



الشراكة والابتكار

ومن جانبه، قال جون سلاتيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «جنرال إلكتريك للطيران»: «يؤكد تعاوننا مع (سند) في هذا المشروع على قوّة الشراكة والابتكار في قطاع الطيران، حيث إنّ التزام (سند) بالتميز والسرعة في إنشاء مركزها المتطوّر لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات (ليب) يجعلها جزءاً أساسياً من الشبكة العالمية المفتوحة لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات (ليب). ومع اعتزازنا بالمشاركة في هذه الرحلة الاستثنائية، نتطلّع إلى سنوات عديدة قادمة من تعاوننا الناجح مع (سند)».

وقال نيكولاس بوتييه، نائب الرئيس للدعم والخدمات في شركة «سافران لمحركات الطائرات»: «تساهم القدرات الجديدة والمتطوّرة التي تتمتع بها (سند) في دعم توسعة شبكتنا العالمية من محركات (سي أف إم إنترناشيونال) لمعالجة الارتفاع في الطلب على صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات (ليب)، ومواصلة تقديم الدعم والابتكار لعملائنا من شركات الطيران وفق أعلى المعايير».

وبدوره، قال ميك هيلز، الرئيس التنفيذي للعمليات في (فلاي دبي): «يعدّ إنشاء مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات (ليب) في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في عملياتنا، حيث يوفر لنا حلولاً محلية تحدّ من حاجتنا إلى إرسال المحركات للصيانة خارج البلاد، الأمر الذي يتوافق مع التزامنا بالكفاءة البيئية والتشغيلية».

وأضاف: «يسرّ (فلاي دبي) أن تكون من شركات الطيران الأولى التي استفادت من مركز سند لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات، حيث تؤكد سرعة بدء العمليات وإنجازها في زمن قياسي لخدمة أول محرّكاتنا من طراز (ليب) في المركز الجديد، على خبرة سند وكفاءتها والتزامها. ونحن واثقون بأن الشراكة مع (سي أف إم إنترناشيونال) وسند ستضمن تشغيل محركات (ليب) في أسطولنا بكفاءة وموثوقية، وتساهم في تحسين التكلفة وكفاءة التشغيل في أسطول (فلاي دبي) المتنامي».



زيادة الطلب

شهد الطلب على محرّكات «ليب» زيادة كبيرة تتجاوز 10.000 محرّك، فيما يعود هذا الإقبال في المقام الأول إلى تصميم محرّكات «ليب» المبتكر، وكفاءتها العالية في الأداء التشغيلي من خلال تحسين استهلاك الوقود والحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتحظى سند بخبرة تتجاوز 35 عاماً في صناعة الطيران، الأمر الذي يؤهلها لتلبية الطلب على خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات «ليب»، والمساهمة بدورها المهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة مركزاً عالمياً للطيران.

وفي الوقت الحالي، تنتج شركة «سي إف إم إنترناشيونال» سلسلة محركات «ليب» المتقدمة لتشغيل طائرات «إيرباص» A320 نيو، و«بوينغ» 737 ماكس وطائرات كوماك C919. ويتم تجميع المحرك في منشآت «جنرال إلكتريك» في لافاييت، إنديانا، ودورهام، نورث كارولينا في الولايات المتحدة، وفي منشآت سافران في فيلاروش بفرنسا.