«أبوظبي للاستدامة».. دورة استثنائية خلال «كوب 28»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُقام دورة استثنائية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، خلال انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دولة الإمارات، ليُسهم الأسبوع بدور حيوي في ضمان المحافظة على زخم الجهود المناخية العالمية.

وتستضيف الدورة الاستثنائية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، سلسلة من النقاشات رفيعة المستوى، بهدف دعم وتحفيز العمل المناخي العالمي، والتوصُّل إلى قرارات أكثر فاعلية، خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة التي يشهدها العالم، وفي ظل الحاجة إلى تفادي إطلاق 22 جيجا طن من الغازات الدفيئة خلال السنوات السبع المقبلة للمحافظة على درجة حرارة الأرض عند عتبة 1.5 درجة مئوية.

وتُقام قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في 4 ديسمبر 2023، لتكون حدثاً رئيساً ضمن أجندة الدورة الاستثنائية للأسبوع، وتناقش ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، هي توفير أدوات التمويل لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، وتعزيز الاستدامة ضمن قطاعات الأعمال.

وتُركِّز نقاشات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة على إيجاد الآليات التي تُمكِّن المجتمع الدولي من ضمان وصول التقنيات والابتكارات إلى الدول كافّة، ومنها الدول محدودة الموارد.

وتتناول النقاشات السبل التي تُمكِّن الشركات والمؤسَّسات من إحداث تأثير إيجابي على مستوى المجتمعات، وتبنّي ممارسات مستدامة في مجمل عملياتها.



دورة استثنائية

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: توفِّر الدورة الاستثنائية من أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي تُعقَد خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، فرصةً مهمةً لمناقشة وتحديد المسارات اللازمة، لتعزيز بناء الشراكات في مجال العمل المناخي، ولا شكَّ في أنَّ تحديد العقبات التي تُعوق عمل المنظومة وتطوير حلول فعّالة يُمثِّل خطوةً مهمةً نحو معالجة أزمة المناخ، فما زال أسبوع أبوظبي للاستدامة يواصل على مدى أكثر من 15 عاماً توفير منصة للحوار ودعم العمل المناخي من خلال الجمع بين القادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لمناقشة سبل اتخاذ إجراءات مناخية جريئة، وتطوير ابتكارات تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، ونتطلَّع إلى استضافة دورة مميَّزة من الأسبوع خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، نتقدَّم فيها على مستوى تحويل الأفكار إلى نتائج عملية ملموسة.



التمويل المستدام

وتتضمَّن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مؤتمر (كوب 28) انعقادَ ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي في 4 ديسمبر 2023، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في يومَي 5 و7 ديسمبر 2023.

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: إنَّ سد فجوة رأس المال بين ما هو مطلوب لتحقيق صافي انبعاثات صفرية ورأس المال المتاح حالياً لمثل هذه المبادرات هو إحدى الركائز الأساسية لمؤتمر الأطراف (كوب 28).

وأضاف: «يحرص سوق أبوظبي العالمي على الإسهام بفاعلية في جهود دولة الإمارات الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال المنظومة الشاملة التي يوفِّرها السوق، والإطار التنظيمي الداعم للتمويل المستدام، وتمويل التحوُّل المناخي. ومن خلال الحوارات المهمة التي شهدها مؤتمر أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، فإنَّنا على استعداد لاتخاذ قرارات فاعلة تُسهم في تمويل المناخ، وترسِّخ موقع العاصمة الإماراتية أبوظبي عاصمةً لرأس المال الأخضر».



منتدى الطاقة

وقال فردريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي: «تتجه الأنظار إلى دولة الإمارات، حيث يجتمع قادة الطاقة والمناخ في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، لتقييم نتائج العمل المناخي، سعياً إلى الحدِّ من الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي. ويوفِّر انعقاد الدورة الثامنة من منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي خلال (كوب 28) فرصةً فريدةً للجمع بين قادة الطاقة والمناخ في العالم، وتحفيز اتخاذ خطوات حاسمة ضمن المساعي المبذولة لإيجاد أفضل السبل للاستجابة للتحديات الجيوسياسية، التي تواجه عملية الانتقال في قطاع الطاقة».

ويُقام في المنطقة الخضراء، ضمن مؤتمر الأطراف (كوب 28) «مركز بناء الشراكات» التابع لأسبوع أبوظبي للاستدامة، وتُنظّم خلاله سلسلة من الأنشطة التفاعلية ضمن «جناح ألف للتنقُّل»، يومَي 5 و6 ديسمبر 2023، ليُشجِّع المشاركين على تبادل الأفكار وبناء علاقات عمل ناجحة.

وخلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2023، تعرض منصة البث المباشر لأسبوع أبوظبي للاستدامة سلسلة من المقابلات من المنطقة الخضراء، لنقل أجواء نقاشات المناخ اليومية، فضلاً عن تقديم تغطيات دورية عن نقاشات وموضوعات الاستدامة.



السيدات والشباب

وتستضيف مبادرة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الدورة الأولى من «قمة القيادات النسائية العربية» في 4 ديسمبر 2023، التي تُعقد تحت عنوان «إدماج الجنسين وتغيُّر المناخ: تعزيز المساواة من أجل مستقبل أكثر مرونة».

ويُقام المنتدى السنوي لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» في 8 ديسمبر 2023، ليوفِّر منصةً تُتيح إشراك الشباب في نقاشات مثمرة، وتدعم توفير حلول تُعزِّز دور الشباب في مواجهة التغيُّر المناخي.