بيت عائم في «أبوظبي الدولي للقوارب»

أبوظبي (وام)

بيت عائم بتجهيزات عالية الجودة، تشارك به شركة أبوظبي لبناء السفن، الشركة العاملة في تصميم السفن البحرية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023. وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يمثّل هذا الحدث المهم فرصة مثالية لإبراز التقدّم الملحوظ الذي أحرزناه في تصميم السفن عالمية المستوى، وتُؤكد إضافة قارب البيت العائم (24-A) إلى محفظة أبوظبي لبناء السفن التزامنا المتجدد بتلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، بالإضافة إلى متطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر». ويقدّم تصميم القارب «24-A» تجربة معيشية فريدة، فالقارب، الذي يبلغ طوله 24 متراً، مزوّد بنظام المنزل الذكي، ويُوفر مساحة كبيرة للترفيه والاسترخاء، ويضم غرفتي نوم رئيستين، وإطلالات بانورامية على البحر، وسطح علوي مكشوف عليه محطّة حديثة للتحكم عن بُعد، ومستوى سفلي يتضمن المرافق والخدمات.