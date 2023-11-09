الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعياً لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وبحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1948.39 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1953.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.70 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.