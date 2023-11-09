الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب
9 نوفمبر 2023 08:51

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعياً لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وبحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1948.39 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1953.50 دولار.

أخبار ذات صلة
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 869.70 دولار.
وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.

المصدر: وكالات
الذهب
الفائدة الأميركية
أسعار الذهب
آخر الأخبار
"البيئة – أبوظبي" تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
علوم الدار
"البيئة – أبوظبي" تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
اليوم 09:45
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©