هيئة مطار الشارقة تستعرض عمليات التطوير خلال «سوق السفر العالمي»



لندن (الاتحاد)

استعرضت هيئة مطار الشارقة الدولي، ضمن مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي 2023 الذي اختتمت فعالياته أمس في العاصمة البريطانية لندن، عمليات التطوير التي شملت مختلف جوانب مطار الشارقة والتطورات الجديدة في مشروع التوسعة الكبيرة.

وسلّطت الضوء على معدلات النمو الإيجابية منذ بداية العام الجاري، التي تحققت بفضل جهود الهيئة المستمرة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين ولشركات الطيران على حد سواء.

جاءت مشاركة الهيئة في المعرض، تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، التي ضمّت وفداً من ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع السفر والسياحة في الإمارة. كما شاركت وكالة مطار الشارقة للسفريات «ساتا»(SATA) بهدف الترويج للخدمات والعروض التي توفرها على مدار العام، لا سيّما خلال موسم الشتاء، لتعزيز فرص التواصل مع الشركات العالمية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: يُعتبر معرض سوق السفر العالمي أحد أهم المعارض المتخصصة في قطاع السفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويجمع العديد من صناع القرار والمتخصصين لمناقشة التحديات وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن هذه المشاركة شكلت فرصة قيّمة لتعزيز مكانة المطار على الساحة العالمية كوجهة سفر متميزة، لافتاً إلى أنه تم تسليط الضوء على الخدمات المتميزة التي يقدمها المطار، بالإضافة إلى استعراض التوسعات الجارية والمستقبلية التي ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار.

ونظمت الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، العديد من الاجتماعات واللقاءات مع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين وفتح آفاق لشراكات جديدة في صناعة السفر والسياحة.

كما قدمت للشركات شرحاً عن أنظمة السفر الذكي المتكاملة في المطار، والتي تعتمد أحدث التقنيات لتسهيل وتسريع إجراءات السفر، بهدف تلبية متطلبات زيادة حركة المسافرين عبر المطار، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الصعود الذاتي إلى الطائرة التي تعتمد نظاماً آلياً للتحقّق من وثائق السفر.