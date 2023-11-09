تعاون بين «أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج»

أتلانتا - نيويورك (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس عن اختياره شبكة آيس، مشغل البورصات العالمية المتخصصة في مجال بيانات سوق المال والتكنولوجيا والبنية التحتية، التابعة لبورصة إنتركونتيننتال إكستشينج (المدرجة في بورصة نيويورك)، من أجل توفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط.

كما تمكن هذه المبادرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي يعد ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، من تعزيز قاعدة المستثمرين العالميين من خلال دعم الوصول المباشر إلى السوق وتسهيل عمليات الوصول لبيانات السوق المحلية ووضع الطلبات على الأسهم.

وتقدم شبكة آيس، من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، محتوى عالي الجودة وتقدم خدمات إيصال وتنفيذ طلبات التداول، من خلال شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية فائقة الأمان والمرونة.

وستعزز إضافة سوق أبوظبي للأوراق المالية تواجد شبكة آيس العالمية في المنطقة، حيث تعاونت الشبكة سابقاً مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإنشاء بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة، ودعم وصول سهل للمستثمرين العالميين إلى السوق المحلية في دولة الإمارات.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يدعم تعاوننا مع شبكة آيس العالمية، المستخدمة على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية وشركات التداول في جميع أنحاء العالم، هدفنا الإستراتيجي لتعزيز الربط بين الأسواق العالمية، كما تعكس التزامنا بتسهيل وصول المستثمرين العالميين من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم«.

وأضاف: دعمنا لتطوير سوق رأس المال في أبوظبي يعزز مساعي دولة الإمارات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تدعم تعزيز الاتصال الإقليمي والعالمي، وتعميق الأنشطة في السوق المالي، وزيادة تدفق السيولة».

وتوفر شبكة آيس العالمية للبنوك ومديري الأصول وصناديق التحوط والمشاركين الآخرين في السوق إمكانية الدخول المباشر إلى السوق والوصول للبيانات وخدمات تنفيذ طلبات التداول في أكثر من 150 سوقاً مالياً وبورصة حول العالم.

كما توفر خدمات للعملاء تشمل الاستضافة وتوصيل المستخدم لعمليات التداول وخدمات شراء الأجهزة وخدمات الاتصال والدعم من خلال حلول متخصصة توفرها شبكة آيس العالمية، إضافة إلى الخدمات السحابية التي توفر طرقاً جديدة ومرنة للوصول إلى البيانات بسهولة في أي مكان في العالم.

وقالت مارغريت نيش، رئيسة شبكة آيس العالمية: تم تصميم شبكتنا لربط المستثمرين بالأسواق المالية حول العالم وتزويدهم بالفرص الاستثمارية المناسبة، ويعد عملنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية خير مثال على التزامنا بهدفنا هذا«.

وأضافت: توفر شبكة آيس العالمية مجموعة من الحلول لتوصيل البيانات ذات زمن الوصول المنخفض التي تربط الشركات في جميع أنحاء العالم، وهي جزء من عملنا في مجال توفير بيانات وتحليلات السوق حول الأصول الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى ما نوفره من حلول رقمية وخدمات الاستضافة والاتصال التي توفر قدراً أكبر من الشفافية في السوق وتساعد عملاءنا على إدارة المخاطر في الأسواق التي تشهد تقدماً».

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً نشاطاً كبيراً ومشاركة متزايدة من المستثمرين العالميين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والإدراجات وإطلاق المنتجات الجديدة.

وخلال عام 2023، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 ورقة مالية جديدة، لتشمل ثلاثة اكتتابات عامة أولية استقطبت طلباً عالمياً كبيراً نتج عنه تدفق استثمارات تخطت 5.4 مليار دولار.

وقد ساهمت هذه الإدراجات الأخيرة لشركة أدنوك للغاز (بقيمة 2.5 مليار دولار)، وشركة "بريسايت إيه آي (بقيمة 500 مليون دولار)، وأدنوك للإمداد والخدمات (بقيمة 769 مليون دولار)، في تعزيز مكانة سوق أبوظبي المالية الرائدة في قيادة نشاط سوق الإدراجات الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.