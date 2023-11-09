انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس، فعاليات الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، والذي ينظم من قبل مجموعة أدنيك ويقام في الفترة ما بين 9 و12 نوفمبر 2023، في قاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة إلى 711 شركة وعلامة بنسبة زيادة 30% مقارنة بالدورة السابقة.

كما ارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 50 دولة مقارنة مع 41 دولة الدورة السابقة وبنسبة زيادة 17%، ويشهد مشاركة 10 دول جديدة، وهي كل من السعودية، وقطر، والنرويج، وبلجيكا، ولتوانيا، واندونيسيا، وقبرص، والمالديف، وسريلانكا بالإضافة لهونغ كونغ.

وعلى صعيد متصل ارتفعت المساحة الكلية للمعرض لتصل إلى 65 ألف متر مربع وبنسبة زيادة 55% مقارنة بذات الفترة، في حين ارتفع عدد الشركات الوطنية المشاركة في الدورة الحالية لتصل إلى 70% من عدد الشركات واللي تمثل ما يزيد على 91% من العلامات التجارية الدولية المشاركة في المعرض.

كما تشهد الدورة الحالية ارتفاع عدد اليخوت والقوارب الجديدة التي تطلق للمرة الأولى وفي منها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 40% لتصل إلى 15 قارباً من 13 دولة حول العالم.



وجهة سياحية

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: استطاع معرض أبوظبي الدولي للقوارب منذ انطلاقته الأولى من التأكيد على مكانته كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع صناع اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية في المنطقة، والتي تساهم وبشكل فاعل في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

وأضاف: نحن سعداء بحجم المشاركة الكبير الذي شهدته فعاليات الدورة الحالية، والتي تستقطب كبرى الشركات المتخصصة في القطاع، ويعود سر نجاح المعرض للرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل القيادة الرشيدة، وحرص مجموعة أدنيك على ترجمة تطلعاتها على أرض الواقع من خلال التعرف على احتياجات العارضين والزوار على حد سواء، ومن ثم وضع الحلول والخطط التي من شأنها أن تتجاوز تطلعاتهم وتساهم في تحسين تجربتهم وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية المتخصصة في قطاعات المعارض والفعاليات، حيث قامت المجموعة بإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات المصاحبة في هذه الدورة التي تقام للمرة الأولى في تاريخه.



حجم التطور

من جانبه قال دارين جونسون الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك، والمنظمة لفعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب: « نحن فخورون بحجم التطور الذي شهده معرض أبوظبي الدولي للقوارب، حيث سجلت جميع المؤشرات نسب نمو إيجابية من حيث حجم المشاركات، والمساحات المخصصة للعروض وصولاً للفعاليات المصاحبة الجديدة التي يتم إطلاقها تباعاً في كل دوره، الأمر الذي يعكس مدى المرونة والحرفية التي تتمتع بها فرق العمل وقدرتها على مواكبه التطورات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة الحيوية على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأضاف: لدينا رؤية وخريطة طريق واضحة المعالم لتعزيز تنافسية المعرض وقدرته على جذب أقطاب الصناعات والشركات المتخصصة في مختلف القطاعات المعرفية والاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، وكلي في قدرتنا على مواصلة ريادة هذا القطاع الحيوي.



فعاليات

ومن أبرز المبادرات التي يقام بعضها للمرة الأولى إطلاق العديد من الفعاليات للعائلات وجميع فئات المجتمع، والتي تزيد عن 12 فعالية، وتتراوح بين الفعاليات الترفيهية وصولاً للمسابقات الثقافية والتعليمية في عدد من القطاعات ومن أبرزها الحفاظ على المقدرات البيئية والتعريف بالإرث الحضاري الغني للدولة بالإضافة إلى مسابقات الطهي وورش العمل لتعليم صيد الأسماك، كما تم إطلاق فعالية جديدة للزوار لتجربة الواقع الافتراضي للحياة تحت الماء وتجربة الغوص.

كما تتضمن الفعاليات المصاحبة وتزامناً مع عام الاستدامة إطلاق منصة الاستدامة للمرة الأولى في المعرض، والتي تشهد مشاركة 28 منظمة وشركة عالمية متخصصة من 14 دولة، وسيتم من خلالها عرض 12 قارباً مزودة بتقنيات الاستدامة من 9 دول.

بالإضافة لعرض محركات ومعدات جديدة صديقة بالبيئة وللمرة الأولى من 5 دول، في حين ستقوم 6 شركات دولية من 4 دول بعرض أحدث التقنيات المتخصصة بعالم الاستدامة والحفاظ على البيئة، وصولاً لمشاركة 4 منظمات وهيئات دولية متخصصة بالحفاظ على البيئة والاستدامة والرياضات البحرية مشاركة في المعرض من 3 دول.



منصة الابتكار

وفي ذات السياق، تشهد الدورة الحالية إطلاق منصة الابتكار للمرة الأولى، وفيها سيتم عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع القوارب والملاحة بمشاركة 20 شركة عالمية من 11 دولة، كما تم إطلاق منصة للحوارات والنقاشات تضم 12 حلقة نقاشية على مدار 4 أيام ويشارك فيها 35 متحدثاً وخبيراً يناقشون عدداً من القضايا في الاستدامة والحفاظ على المقدرات البيئية.

كما سيضم المعرض عدداً من الفعاليات المميزة أيضاً من أهمها الإعلان عن جوائز أبوظبي البحرية خلال المعرض، وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر قارب في العالم تم بناءة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ومن الجدير ذكره أن فعاليات المعرض تستمر لمدة 4 أيام، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة الثالثة عصراً ولغاية الساعة التاسعة مساء في الأيام الثلاثة الأولى، أما اليوم الختامي فسيتم استقبال الزوار من الساعة الثالثة عصراً ولغاية الساعة الثامنة مساءً.