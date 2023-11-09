8.2 مليار درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» بنمو 42% في 9 أشهر



دبي (الاتحاد)

أعلنت إعمار العقاريّة، تحقيقها نتائج مالية قويّة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك بفضل النموّ المستدام والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها.

وسجّلت الشركة إيرادات بلغت 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2023، فيما بلغ صافي الأرباح 8.2 مليار درهم (2.2 مليار دولار) أي بنموّ بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الأداء الثابت للشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.

كما حقّقت إعمار نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بزيادة قدرها 29% حيث بلغت قيمة 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2023، بأداء يتخطّى بشكل كبير الأداء الذي سجّلته في الفترة نفسها من العام 2022.

وبزيادة في النموّ قدرها 16% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بلغت قيمتها 31.1 مليار درهم (8.5 مليار دولار). ومدعومة بمبيعات قوية شهدتها العقارات، بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة 69.5 مليار درهم (18.9 مليار دولار)، والتي سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة.

وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: نتائجنا هي شهادة على سعي إعمار الدائم نحو التميّز والابتكار، فمع استمرار الازدهار في قطاع السياحة، وإطلاق معالم جديدة مثل «تشايناتاون» في دبي مول، والنهج الإيجابي في مبيعاتنا العقارية، نرسّخ التزامنا تجاه جميع عملائنا، وتحسّن تصنيفنا الائتماني يعكس استثماراتنا الناجحة.

وأضاف: مع اقترابنا من نهاية العام، نجدّد ثقتنا وتركيزنا على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا وأصحاب المصلحة.

وسجّلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) وعائدات بلغ مجموعها 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علماً أن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكّل 11٪ من إجمالي إيرادات إعمار.

وسجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنموّ نسبته 22% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022.

ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلّي، حيث حقّقت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قِبَلها، متوسّط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023.

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