غرفة دبي العالمية تنظم منتدى اقتصادياً في كينيا



دبي (الاتحاد)

اختتمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات زيارة بعثتها إلى أسواق شرق أفريقيا، بتنظيمها لمنتدى أعمال في العاصمة الكينية نيروبي، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية، وتنسيقها لأكثر من 250 اجتماع عمل ثنائي بين 19 شركة من دبي مشاركة في البعثة مع نظرائها في كينيا.

وجاء تنظيم غرفة دبي العالمية للبعثة التجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها بهدف دعم توسع أعضاء الغرفة وشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وترتكز المبادرة على تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعتبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى حوالي 544.5 مليار دولار (2 تريليون درهم) بحلول عام 2026.

ونظمت الغرفة المنتدى بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في نيروبي، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية.

وشهد المنتدى كلمات لمحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، وبيتر نجوروجيه، مدير التجارة الخارجية في وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية كينيا.

وقدم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي لدبي، والمزايا التنافسية للإمارة التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على الساحة الاقتصادية العالمية.

وخلال كلمة ألقاها خلال منتدى الأعمال الذي حضره أكثر من 170 مشاركاً، أشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي ترأس البعثة التجارية، إلى أهمية اللقاءات الثنائية في تأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكينيا، معتبراً أن السوق الكينية تشكل سوقاً مجزية لشركات دبي الراغبة في توسيع حضورها في القارة الأفريقية.

وأضاف مدير عام غرف دبي: «نستهدف من خلال لقاءاتنا في نيروبي تنويع صادرات شركات دبي إلى السوق الكينية، ومساعدة شركات الإمارة على تأسيس فروع ومكاتب لها في القارة السمراء، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأولوياتنا الاستراتيجية في دعم التوسع الخارجي لشركات دبي، وملتزمون على الدوام بتوفير كل التسهيلات التي تعزز تنافسية شركات الإمارة في الأسواق الخارجية».

وأشار الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا إلى العلاقة الاستراتيجية والروابط التجارية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، حيث تعتبر دولة الإمارات وجهة رئيسية للصادرات الكينية، ومصدر رئيسي للواردات الكينية، مشيراً إلى أن البلدين يبحثان تعزيز التعاون المشترك، وتذليل المعوقات التي تواجه التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والبضائع، داعياً الجهات المعنية في كينيا إلى تنظيم بعثات تجارية إلى دولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار على غرار بعثة غرفة دبي العالمية إلى كينيا.