توقعات بنمو سوق مبيعات العقارات السكنية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير سوق العقارات للربع الثالث 2023، الصادر عن شركة «أستيكو» للخدمات العقارية الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقعات بنمو سوق المبيعات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، في حين سيحافظ المشهد العقاري في دبي على زخم مستمر في ضوء تدفق المشاريع الجديدة.

ويعود هذا النمو إلى إقبال مختلف الشرائح السكانية على طلب الوحدات السكنية، إضافةً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال مبادراتها الاستباقية الهادفة إلى تعزيز التوسع في القطاع العقاري.

وبحسب التقرير، سجلت سوق العقارات في أبوظبي تسليم 1000 وحدة سكنية في الربع الثالث من عام 2023، وهي مُوزعة على مختلف مناطق المجمعات السكنية، خاصة في منطقة شاطئ الراحة.

وسجلت سوق الإيجار معدلات نمو سنوية بلغت حوالي 3% و4% للشقق والفلل على التوالي، في حين سجل متوسط ​​أسعار إيجار الشقق نمواً هامشياً خلال هذا الربع من العام.

كما سجلت مشاريع التطوير العقاري الفاخرة والراقية زيادات ملحوظة تراوحت بين 4% و6%. وقد وصلت هذه المعدلات إلى ما يقرب من 10% كمعدل سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما عن أسعار إيجار الشقق ذات الجودة المنخفضة، وخاصةً في جزيرة أبوظبي، فهي مستقرة على أساس ربع سنوي مع زيادات هامشية سنوياً، وقد لوحظ أن الطلب على الفلل مستمر نحو الصعود بقوة، خاصة في المجمعات الجديدة.

علاوة على ذلك، شهدت أسعار إيجارات المكاتب قفزة هائلة بنسبة 6% خلال هذا الربع وبنسبة 10% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى قلة المساحات المكتبية والإدارية الفاخرة المتاحة في السوق مع ازدياد الطلب عليها بقوة من الشركات المتوسعة، إضافةً إلى المبادرات الحكومية الاستباقية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.

وبلغت صفقات بيع الوحدات العقارية التي تحققت خلال الربع الثالث من 2023 إجمالاً 4160 صفقة.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة في حجم المبيعات التي تحققت في سوق العقارات في أبوظبي، حيث يعادل زيادة بنسبة 32% مقارنة بمبيعات الربع السابق من العام ذاته، وزيادة هائلة بنسبة 102% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصلت أسعار بيع الشقق استقرارها نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023.

ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار بيع الفلل زيادة بسيطة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي وزيادة سنوية بنسبة 3%، سببها الأساسي ارتفاع قيمة مشروع حد السعديات.

واستمر ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية على الخارطة المتاحة للبيع، وبخاصة الوحدات الفاخرة، التي كان الإقبال الأكبر عليها من المستثمرين الأجانب.

وفي دبي، تشير الأرقام المسجلة لدى شركة أستيكو إلى تسليم ما يقارب 6250 وحدة سكنية في الربع الثالث من العام 2023، وهي تشمل 4700 شقة و1850 فيلا.

ومن المرجح أن يدفع الطلب المتزايد على مساحات المكاتب إلى إطلاق مشاريع وحدات عقارية تجارية جديدة في المستقبل القريب.

وعلى صعيد أسعار البيع في دبي، واصل متوسط ​​ نمو أسعار البيع التباطؤ، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 1% للشقق، و2% للفلل، و3% للمكاتب، وعلى الأساس السنوي، بلغت التغيرات المذكورة 12% و14% و19% على التوالي.

ومثلما هو الحال في دبي، شهدت أيضاً منطقة الإمارات الشمالية تدفقاً متواصلاً في المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها، الأمر الذي أثر على سوق العقارات، مع زيادات ربع سنوية بمتوسط ​​ 3% و2% في أسعار مبيعات الشقق والفلل على التوالي.

وواصل متوسط ​​أسعار إيجار الشقق في منطقة الإمارات الشمالية ارتفاعه، وإن كان طفيفاً، مع زيادة بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2023، وارتفاع سنوي بنسبة 4%.

وواصل الطلب في سوق العقارات بإمارة العين صعوده القوي على مستوى كل فئات الأصول، ما يشير إلى اتجاه إيجابي في السوق. وتؤكد أحدث البيانات حدوث زيادة ملحوظة في أسعار إيجار الفلل الفاخرة تتراوح بين 3% و5% في المتوسط ​​خلال هذا الربع من العام، والإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار إيجار المساحات المكتبية الفاخرة بنسبة 2% في المتوسط في الربع الثالث، بحسب التقرير.