ملتقى الأعمال بين الشارقة وأوغندا يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات أعمال بعثتها التجارية في أوغندا وكينيا بتنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وأوغندا، في العاصمة الأوغندية كمبالا، والذي سلّط الضوء على الآفاق الواعدة لدى الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وحضر الملتقى معالي جيسيكا ألوبو نائبة رئيس جمهورية أوغندا، وعبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات في أوغندا، ومعالي فرانسيس مويبيسا وزير التجارة والصناعة والتعاون في أوغندا، ومحمد راشد ديماس، وعلي عبيد الزعابي أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وممثلون عن مجتمعي الأعمال المحلي في كل من الشارقة وأوغندا.

وأشادت معالي جيسيكا ألوبو بمتانة العلاقات القائمة بين أوغندا والإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص، والتي تشهد تطوراً في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، مشيدة بتجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للعب دور حيوي وفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الإمارات، مستعرضة مميزات البيئة الاقتصادية في أوغندا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها، مثمنة حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع أوغندا.

من جانبه، أشار عبدالله سلطان العويس إلى أن قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين تشكل منطلقاً مهماً نحو تعزيز آفاق التعاون بين مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع بين مجتمعي الأعمال في كل من الإمارات وأوغندا، بما يخدم الأهداف المشتركة للطرفين.

وأكد أهمية الملتقى الذي شكل منصة لرصد واستكشاف مواطن الاستثمارات النوعية لدى الجانبين وتشجيع رجال الأعمال والشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة الشراكات فيما بينهم.

إلى ذلك أشاد عبد الله حسن الشامسي بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية المتينة التي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا تتميز بالتطور المستمر، حيث نما التبادل التجاري بين البلدين من 200 مليون دولار لعام 2017 إلى أكثر من 3 مليار دولار لعام 2022، مؤكداً أهمية البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودورها في تطوير هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق أرحب للتعاون وتوفير شراكات جديدة من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات وجمهورية أوغندا.

عرض الفرص الاستثمارية

وقدمت البعثة التجارية خلال الملتقى عرضاً للفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، والمقومات الاستثنائية التي تمتلكها الإمارة، وإمكانياتها الاقتصادية والسياحية، وما تتميز من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة للاستثمار وغيرها من الحوافز الجاذبة لكبرى الاستثمارات.

وعقدت البعثة التجارية على مدار 5 أيام عدد من الملتقيات وجلسات العمل الثنائية التي نظمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات بين أعضاء البعثة من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية ونظرائهم من كينيا وأوغندا.