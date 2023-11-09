«أبوظبي للقوارب» يستضيف أول يخت كهربائي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف معرض أبوظبي الدولي للقوارب، العرض الأول في منطقة الخليج ليخت «ذي آيكون»، أول مركبة بحرية من نوعها تعمل بالبطارية.. وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن اليخت لأول مرة على الإطلاق خلال مهرجان «كان» السينمائي في شهر مايو الماضي.

ويُعد «ذي آيكون» نموذجاً رائداً لنوع جديد من اليخوت التي تعتمد على الدفع الكهربائي بالبطارية، ويبلغ طوله 13.15 متر، وتصل سرعته إلى 30 عقدة.. وجاءت فكرته المبتكرة ثمرة تعاون معرفي لخبراء من مختلف التخصصات في قطاع التنقل.. وتتميز مقصورة ذي آيكون بمساحة داخلية فسيحة ومريحة بطول 4.5 متر، ويضم العمود المركزي لليخت المكونات التقنية للمركب، مثل شرائط أضواء LED حديثة في الجزء الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى نقاط شحن.