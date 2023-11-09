1.3 مليار درهم سيولة أسواق المال الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة بقيمة 1.31 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، في سوقي المال بالدولة، فيما أغلقت المؤشرات العامة للسوقين في المنطقة «الحمراء» على انخفاض طفيف، بضغط من عمليات جني أرباح بعد أن كانت الأسواق سجلت ارتفاعات قوية منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9528 نقطة يوم أمس، بانخفاض طفيف يعادل 0.17% من الوزن الترجيحي للمؤشر العام للسوق.

وشهدت الجلسة إبرام 10.7 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 150.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية للتداول بلغت 910 ملايين درهم.

وتركزت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 234 مليون درهم التي أُغلق سهمها في المنطقة الخضراء بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.13% عند سعر الإغلاق الرسمي البالغ 400 درهم للسهم، تلاها ألفا ظبي بقيمة تداولات بلغت 114 مليون درهم، وأغلق سهمها على سعر 18.8 درهم بانخفاض طفيف بنسبة 1.67%.

وسجل سهم كيو القابضة ارتفاعاً بنسبة 3.34% عند مستوى سعر الإغلاق البالغ 3.40 درهم للسهم، بعد تداول نحو 88 مليون درهم على أسهم الشركة خلال الجلسة، كما استقطب سهم ملتيبلاي نحو 84.5 مليون درهم من التداولات، وأغلق سهم الشركة على سعر 3.69 درهم مرتفعاً بنسبة 0.54%.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بالشراء، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 30.5 مليون درهم صافي شراء.

كما استمرت المؤسسات والصناديق الاستثمارية بالشراء أيضاً، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 18 مليون درهم صافي شراء.



سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات 404 ملايين درهم، توزعت على 5.8 ألف صفقة تقريباً، تم من خلالها تداول 146 مليون سهم. وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 3929 نقطة بانخفاض قيمته 36 نقطة تقريباً، تعادل 0.9% من المؤشر العام للسوق. وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد سجلت الخليجية للملاحة تداولات بقيمة 106 ملايين درهم، ثم جاءت شركة إعمار العقارية بتداولات قيمتها 46 مليون درهم، واستقطبت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني تداولات بقيمة 25.5 مليون درهم، ثم جاءت شركة الأنصاري بتداولات بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس نحو 98 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 24.36% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 101 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 25.006% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 3 ملايين درهم صافي بيع.

كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات نحو 180 مليون درهم صافي بيع أيضاً.