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اقتصاد

589 مليون درهم صافي أرباح «إي أي أتش إثمار» في الربع الثالث

589 مليون درهم صافي أرباح «إي أي أتش إثمار» في الربع الثالث
10 نوفمبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة إثمار الدولية القابضة أمس عن نتائجها المالية للربع الثالث من السنة المالية 2023، محققة صافي أرباح بلغت 589 مليون درهم، ودخل قدره 730.1 مليون درهم، وقيمة أصول إجمالية قدرها 4.583 مليار درهم.
واستمراراً لخطتها في التوسع الاستراتيجي والقوي خلال العام الحالي، شهدت إي أي أتش ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 32.3%، وزيادة الدخل بنسبة 50.5%، والأصول بنسبة 105.5%، مدعومة بإضافة قطاعين جديدين، وزيادة عدد الشركات تحت مظلة المجموعة من 36 إلى 58 شركة في الربع الثالث من عام 2023.
ويضيف القطاعان الجديدان إلى الاستقرار المتنامي لأعمال إي أي أتش، وتحديداً في قطاع الخدمات المالية - من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية البالغة 70% من شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية- وقطاع السيارات والتجارة، من خلال التوسع في سوق السيارات الكهربائية، الأمر الذي يعكس قدرة إي أي أتش على التكيف ورؤيتها الاستراتيجية عبر مختلف قطاعات الأعمال الحيوية والمتزايدة في أبوظبي. ومن خلال إظهار التنوع والمرونة عبر بيئات اقتصادية متنوعة، تمتد محفظة إي أي أتش الاستثمارية الآن عبر قطاعات متعددة، تشمل قطاعات الطاقة، والعقارات، والاستثمار البديل، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة، والضيافة، والسيارات والتجارة، والخدمات المالية.
وقال علي الجبيلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إثمار الدولية القابضة: تعمل إي أي أتش عبر مجموعة شركات في تسعة قطاعات مختلفة، مما يؤكد على تنوعها ومرونتها وقدرتها على العمل ضمن بيئات اقتصادية متنوعة، ويسمح هذا التنويع ل أي إي أتش بالتخفيف من المخاطر والاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف الأسواق.

شركة إثمار الدولية القابضة
الإمارات
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