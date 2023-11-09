أسبوع أبوظبي المالي يناقش «الاستثمار في عصر التحولات»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنظيم سوق أبوظبي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كشركاء رئيسيين، يعود أسبوع أبوظبي المالي 2023، بدورته الثانية، بمشاركة قادة القطاع المالي من حول العالم، لمناقشة موضوع الحدث الرئيسي «الاستثمار في عصر التحولات»، إلى جانب أجندة المواضيع التي ستتمحور حولها فعاليات كل يوم من أيام الحدث.

ويستضيف أسبوع أبوظبي المالي وعلى مدار أربعة أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2023.36 حدثاً و180 جلسة، بمشاركة رؤساء المئات من الصناديق الاستثمارية، التي تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة، أكثر من 1 مليار دولار، وهو ما يمثل أصولاً تراكمية خاضعة للإدارة بقيمة 27 تريليون دولار، بما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى عشرات الشخصيات التي تمتلك وتدير ثروات تحقق أعلى العوائد على مستوى العالم.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: في غضون عام واحد فقط من إطلاقه، تطور أسبوع أبوظبي المالي في نسخته الثانية إلى منصة أكثر تقدماً، حيث يحظى اليوم، باهتمام جمهور عالمي واسع.

وينطلق الحدث بمراسم افتتاح رسمية يوم 27 نوفمبر بحضور رؤساء الشركات الاستثمارية والمالية الرائدة عالمياً، يليها في نفس اليوم، تدشين «منتدى أبوظبي الاقتصادي»، أولى فعاليات الحدث، والذي يعد منتدى رفيع المستوى يقتصر حضوره على الدعوات الرسمية، حيث سيتم الكشف عن الجوانب الرئيسية لاقتصاد أبوظبي المستقر والمتنامي. ويقدم الحدث لمحات عن مفهوم «اقتصاد الصقر» الصاعد في أبوظبي. ويشهد ثاني أيام الحدث، انعقاد فعاليات مؤتمر «أسيت أبوظبي»، والذي سينطلق بتحليل استراتيجيات الاستثمار المتطورة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة.

يقام المؤتمر بالتزامن مع انعقاد فعاليات منتديين آخرين يركزان على استراتيجيات الاستثمار في المكاتب العائلية الدولية والتحول وإعادة الهيكلة.

وتشمل الجلسات الرئيسية في «أسيت أبوظبي»، جلسة حوارية بعنوان «10 قواعد للدول الناجحة»، وجلسة حوارية أخرى ستتمحور نقاشاتها حول موضوع «مفاتيح إدارة الأموال والمخاطر»، كما تقام جلسة حوارية تفاعلية خاصة، تركز على موضوع «التوقعات حتى العام 2030».

وتتواصل فعاليات أسبوع أبوظبي المالي يوم 29 نوفمبر مع مؤتمر «فينتك أبوظبي»، والذي يستعرض التداخلات بين التقنيات وقطاع التمويل والتقنيات المالية في أبوظبي.

وسيتم تخصيص آخر أيام أسبوع أبوظبي المالي، لمناقشة موضوع التمويل المستدام، وذلك بالتزامن مع الجلسات الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP28، حيث تقام فعاليات «قمة التمويل المستدام R.A.C.E»، التي تضم المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل.

وتنعقد يوم 29 نوفمبر جلسات «القمة العالمية للجهات التنظيمية»، والتي ستجمع 15 من قيادات الجهات التنظيمية من حول العالم، والتي تقام بالتزامن مع مؤتمر «فينتك أبوظبي»، وسيتم الإعلان عن مخرجاتها في اليوم التالي خلال «قمة التمويل المستدام R.A.C.E».