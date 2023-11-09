عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف الذي عقد أمس، بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للربع الثالث من العام الحالي 2023 والتي أظهرت أداءً مالياً قوياً، حيث بلغ صافي العائد التشغيلي 615 مليون درهم محققاً ارتفاعاً بمعدل 39% مقارنةً بالفترة نفسها خلال العام الماضي، مدعوماً في الوقت نفسه بنموٍ قوي في الأصول لتصل إلى 25.2 مليار درهم بمعدل نمو 23% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى قيام المصرف بتحسين مستويات السيولة وكفاية رأس المال بشكل كبير.

وأشارت النتائج إلى أنَ هذا الأداء جاء على خلفية الوضع الذي استلزم تكوين مخصصات كبيرة نوعاً ما، الأمر الذي نتج عنه تسجيل المصرف لخسارة صافية قدرها 87.3 مليون درهم مقارنةً بصافي ربح قدره 112.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جدير بالذكر أنه على الرغم من تأثير هذه المخصصات على ربحية المصرف على المدى القصير، إلا أنها ساهمت في وضع مصرف عجمان في موقع استراتيجي لتحقيق النمو المستدام واستمرارية النجاح على المدى الطويل.

وقال مصطفى الخلفاوي: إن مصرف عجمان يستند إلى أسس صلبة وقواعد ثابتة تضمن تحقيق الدخل، إضافةً إلى أن التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بمستويات جودة رفيعة وبتخصص متقن وسرعة عالية.

وأضاف الخلفاوي: البيئة المصرفية في دولة الإمارات تحافظ على ازدهارها بفضل الأسس الراسخة المبنية عليها وتتعزز قوتها بفضل النمو الاقتصادي الذي تتمتع به ومرونتها في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أن من أبرز نقاط القوة التي يمتلكها مصرف عجمان تتمثل في مكانة وقوة المساهمين، حيث تمتلك حكومة عجمان النسبة الأكبر من أسهمه مما يجعله يؤدي دوراً أساسياً في صياغة المشهد المصرفي في دولة الإمارات.

جدير بالذكر أن سيولة مصرف عجمان تحافظ على مرونتها، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 78.86%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 19.22%، وكلتاهما أعلى بكثير من المتطلبات التشريعية، مما يؤكد قدرة المصرف على تحمل التقلبات المالية والتزامه بالنهج المالي الحكيم.

من جهة أخرى، استقبل سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، وفداً من «مجموعة دناتا للسفريات» ضم راشد العوضي، نائب رئيس أول المجموعة، يرافقه عدد من المسؤولين فيها.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالوفد، وبحث مع أعضائه تعزيز علاقات التعاون بين حكومة عجمان، و«مجموعة دناتا للسفريات» في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز مكانة عجمان وجهة سياحية رائدة ومتميزة، والدور الذي يمكن أن تلعبه المجموعة في دعم قطاع السياحة وبناء علاقات متينة ومستمرة مع الدوائر والمؤسسات في عجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالدور الفعّال، الذي لعبته «دناتا» في نجاح ونمو صناعة الطيران في دبي، والإمارات عامةً، وتطورها منذ تأسيسها في عام 1959 لتصبح اليوم لاعباً عالمياً رائداً في قطاعات الطيران والتموين والبيع بالتجزئة والسفر، وفي تقديم خدمات ذات مستوى عالمي.

من جانبه، عبّر راشد العوضي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأعرب عن تطلع دناتا للتعاون مع حكومة عجمان في الكثير من المجالات التي تصب في مصلحة مجتمع الإمارة.

حضر اللقاء، يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومن دناتا كلٌ من عبدالله الشاعر، نائب رئيس دناتا للشؤون الإقليمية، ومحمد زينل، مدير إدارة الشؤون الحكومية، وأحمد أميري مدير الشؤون الحكوميّة، وميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ومريم الهاشمي، مديرة إدارة الخدمات المساندة.